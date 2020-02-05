CHP heyeti çığ faciası üzerine Van'a gidiyor - Son Dakika
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CHP heyeti çığ faciası üzerine Van'a gidiyor

6 saat önce

CHP heyeti, çığ facialarının meydana geldiği Van'a gidecek.

CHP heyeti çığ faciası üzerine Van'a gidiyor, System.String[]

CHP heyeti, çığ facialarının meydana geldiği Van'a gidecek.

CHP Grup Yönetimi, Van'da yaşanan çığ facialarından gelen acı haberler üzerine, milletvekillerinden oluşan bir heyeti Van'a gönderme kararı aldı.

Ankara Milletvekili Tekin Bingöl başkanlığında İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve Hatay Milletvekili Suzan Şahin'den oluşan heyet, bugün Van'a hareket edecek.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün ve bugün iki ayrı çığ faciası yaşanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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