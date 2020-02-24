CHP heyeti depremden etkilenen Van'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

CHP heyeti, İran'da meydana gelen depremden etkilenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Van'ın Başkale ilçesinde incelemelerde bulundu.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve Nihat Yeşil'den oluşan heyet deprem bölgesine geldi.

Başkale ilçesinde depremden etkilenen köyleri ziyaret eden heyettekiler, yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine taziyelerini iletti.

Depremde zarar gören Güvendik köyünde incelemelerde bulunan heyet, oluşan hasara ilişkin Muhtar Remzi Demir ve köylülerden bilgi aldı.

Burada açıklamada bulunan Veli Ağbaba, 110 hanenin bulunduğu köyde bir can kaybının yaşandığını belirterek, "Bu köyümüzde evlerin tamamı hasarlı, oturulamayacak durumda. İnsanlar dünden beri dışarıda kalıyorlar. En önemli ihtiyaç çadır, konteyner ve hayvan çadırı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir daha bu tür acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Gelenler köyünde ise 90 hanenin tamamının yıkıldığına dikkati çekerek, küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan köyde çok acil hayvan çadırına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Köylüler ise bölgeye kurulan çadırların yetersiz olduğunu, hayvanların soğukta duramadığını aktardı.