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CHP ile MHP heyetleri video konferans aracılığıyla bayramlaştı - Son Dakika

CHP ile MHP heyetleri video konferans aracılığıyla bayramlaştı

21.07.2021 13:13

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak tanınması konusunda devlet, millet olarak üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bu işin siyaseti, siyasi partisi olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak tanınması konusunda devlet, millet olarak üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bu işin siyaseti, siyasi partisi olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'un yanı sıra Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar ile Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel'den oluşan heyet, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyesi Necmi Yıldırım ve Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe'nin bulunduğu MHP heyetiyle Kurban Bayramı dolayısıyla video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

MHP camiasının Kurban Bayramı'nı kutlayan Öztunç, salgının en kısa sürede son bulması, bir sonraki bayramı yüz yüze kutlayabilme temennisinde bulundu. Öztunç, "Aşı konusunda toplumumuzu uyarmak, topluma bir kez daha çağrıda bulunmak biz siyasilerin görevi. Maalesef aşı konusunda bazı kesimlerin yanıltıcı bilgileri olabilir ama tüm bilim insanlarının, akademisyenlerin, hocaların, doktorların ifade ettiği gibi aşı olmak gerekiyor. Bütün yurttaşlarımıza bir kez daha aşı olma çağrısında bulunuyorum." dedi.

"KKTC'nin devlet olarak tanınması konusunda üzerimize düşeni yapmak durumundayız"

Dün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı olduğunu anımsatan Öztunç, eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, eski Başbakan Necmettin Erbakan, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Doktor Fazıl Küçük'ü rahmetle andı. Öztunç, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak tanınması konusunda devlet, millet olarak üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bu işin siyaseti, siyasi partisi olmaz." ifadesini kullandı.

KKTC'nin tanınması ve üzerindeki ambargonun kaldırılması için CHP olarak üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğine inandıklarının altını çizen Öztunç, "Birileri rahmetli Ecevit'i anmayabilir, hatırlamayabilir ama biz rahmetli Ecevit'i anmadan Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin anılamayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Öztunç, bayramların ağız tadıyla, güzel sözlerin söylendiği günler olduğuna işaret ederek ideolojiler, bakış açıları, farklı olsa da herkesin Türkiye Cumhuriyeti'ni bağımsız olarak daha yukarılara çıkarma, milletin refahını yükseltme ortak amacını taşıdığını dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya'nın konuşması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ise dördüncü kez sanal ortamda bayramlaşıldığına dikkati çekerek CHP yönetimi ve camiasının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin gelecek nesillere anlatılmasının önemini anlatan ve merhum Ecevit ve Erbakan'ı rahmet ve minnetle andığını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Bugün belki merhum Erbakan'ı, merhum Ecevit'i hatırlamayanlar olabilir ama bazen öyle zamanlara geliyoruz ki hatırlamamak belki de daha masum kalıyor. Hatırlayıp da başka türlü ifade edenler ya da başka türlü hatırlayanlar da olabiliyor. Onun için ideoloji, siyasi görüş bir tarafa ama hakkını vermek lazım. Böyle bir olayı da geçtiğimiz günlerde yaşadık, gördük. Mekanı cennet olsun."

Bu vesileyle geçmişteki tüm liderleri, Başbuğ Alparslan Türkeş'i, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i rahmet ve saygıyla andığını, her birinin zor şartlarda ülkeye güzel hizmetler verdiğini dile getiren Karakaya, "Bugün de liderlerimize Allah güç versin, ülkenin bekası, geleceği açısından güzel şeyler yapmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Karakaya, Kurban Bayramı'nın tüm insanlık alemi için güzelliklere vesile olmasını diledi.

CHP ile MHP heyetleri video konferans aracılığıyla bayramlaştı
CHP ile MHP heyetleri video konferans aracılığıyla bayramlaştı
CHP ile MHP heyetleri video konferans aracılığıyla bayramlaştı
CHP ile MHP heyetleri video konferans aracılığıyla bayramlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi, Hasan Efe Uyar, Kurban Bayramı, Vatan partisi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP ile MHP heyetleri video konferans aracılığıyla bayramlaştı - Son Dakika


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