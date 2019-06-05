Son Dakika Haberleri: CHP heyeti DSP ve Vatan Partisi heyetlerini ağırladı
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CHP heyeti DSP ve Vatan Partisi heyetlerini ağırladı

58 dakika önce

ANKARA (İHA) – CHP heyeti DSP ve Vatan Partisi heyetleri ile bayramlaştı.

CHP heyeti DSP ve Vatan Partisi heyetlerini ağırladı, System.String[]
ANKARA (İHA) – CHP heyeti DSP ve Vatan Partisi heyetleri ile bayramlaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz başkanlığındaki Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Kadın Kolları MYK Üyesi Figen Kahya'dan oluşan heyet, Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma kapsamında DSP adına Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak ve Parti Meclis Üyesi Tuğçe Tekçe'den oluşan heyeti karşıladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, siyasi rekabetin bir süreliğine bir kenarı bırakmak gerektiğini belirterek, "İstanbul seçiminin üzerinde hiçbir şekilde tartışma olmayacak şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. İstanbul seçimlerini daha önce kazanmış olduğumuz için bu güvenle İstanbul halkının daha önce seçmiş oldukları adaya tekrar sahip çıkacaklarını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Vatan Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret

Vatan Partisi adına da Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Parti Öncü Kadın Yönetiminden Melek Güvenç, Yaren Karagüllü ve Hasret Aykut

CHP Genel Merkezini ziyaret ederek bayramlaştı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem de gençlerin bayram geleneklerine de sahip çıkmasını belirterek, bayram tebriklerini CHP heyetine iletti. - ANKARA
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
Ahmet Ünal Çeviköz, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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