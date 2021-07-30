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CHP HEYETİ, ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ - Son Dakika

CHP HEYETİ, ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ

30.07.2021 17:20

CHP Altyapı Projeleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki heyet, Elazığ'daki deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

CHP Altyapı Projeleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki heyet, Elazığ'daki deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

CHP Altyapı Projeleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, beraberindeki 9 milletvekili ile birlikte çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Heyet, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelerden biri olan Mustafapaşa Mahallesi'ndeki deprem konutlarında incelemede bulundu, mahallelinin sorun ve taleplerini dinledi.

Temaslarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmet Akın, şunları söyledi

Türkiye'de yapılan bütün kentsel dönüşüm projelerinin, deprem sonrası dönüşüm projelerinin tamamını inceliyoruz. Deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılacak olan planları ve programları dile getiriyoruz. Bu bölgede de büyük bir sıkıntı var. Kaybettiğimiz canları tekrar rahmetle anıyorum. Buradaki vatandaşlarımızın o acılı gününün akabinde 30 milletvekili arkadaşımla buradaydık. Çok yakın takip ediyoruz.

CHP HEYETİ, ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ
CHP HEYETİ, ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ
CHP HEYETİ, ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ
CHP HEYETİ, ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ
CHP HEYETİ, ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ
CHP HEYETİ, ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ
CHP HEYETİ, ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ
CHP HEYETİ, ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Elazığ, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP HEYETİ, ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ - Son Dakika


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