CHP heyeti Erzincan'da

CHP'nin Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan'ı ziyaret etti.

CHP Erzincan İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Milletvekili Gürer, partilerinde geçmiş dönemlerde görev alan teşkilat yöneticileri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Gürer, Erzincan Ziraat Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldıklarını belirtti.

Milletvekili Gökçel ise ülkede son yıllarda yanlış uygulanan tarım politikaları nedeniyle tarımdaki durumun içler acısı olduğunu ileri sürerek, "Ülkemiz için tarım çok önemli. Küçük ve orta ölçekli çiftçilerimizi üretiminden pazarlamasına kadar her noktada desteklemeliyiz" dedi.

Milletvekili Bakırlıoğlu da kentte yaşanan sıkıntıları not aldıklarını belirterek, "Erzincan bir tarım şehri ve ciddi avantajları olanda bir şehir. Hayvancılık konusunda önemli potansiyeller barındıran gelişmeye müsait bir yer diyerek alınacak raporları da genel merkezimize ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yavuzyılmaz, kent için neler yapılabileceği hakkında bilgi alışverişinde bulunup, hazırladıkları raporları genel merkeze ileteceklerini aktardı.