Son dakika: CHP heyeti geleneksel siyasi partiler arası bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

Geleneksel olarak gerçekleştirilen Siyasi Partiler arası bayramlaşma ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayramlaşma Heyeti, AK Parti, Demokratik Sol Parti (DSP), Vatan Partisi, Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Geleneksel olarak gerçekleştirilen Siyasi Partiler arası bayramlaşma ziyaretleri, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci nedeniyle, bu Ramazan Bayramı'nda da "Video Konferans Yöntemi" ile gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ile Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir'den oluşan CHP Bayramlaşma Heyeti, Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma Programı kapsamında; AKP, DSP, Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)