Üye Girişi
CHP HEYETİ GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

CHP HEYETİ GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

22.01.2022 09:48

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana, kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin adliye binasında oturma eylemini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve milletvekilleri ziyaret etti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana, kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin adliye binasında oturma eylemini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve milletvekilleri ziyaret etti.

TBMM eski Başkanvekili ve CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç'in, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde, düzenlenecek olan anma etkinlikleri için Tunceli'ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, kayıp Gülistan Doku'nun ailesinin 21 gündür adliye binasının önünde devam ettirdikleri oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

'MECLİSTE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Gülistan Doku için TBMM'de araştırma komisyonu kurmak için önerge vereceklerini belirten CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'Neredeyse 2 yılı geçmiş bir süreçte bir şeyler söylemek çok zor. Geçen sene geldiğimizde birlikteydik anne ve aile suyun başında bekliyordu. Burada bir şeye dikkat çekmek isterim. O zaman aile bana hep söyledi; şu anda Ordu'da valilik yapan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sürekli kızınız suda, suda çıkacak dedi ve oraya yönlendirmelerde bulundu. İşte görüntüler var ortaya çıkacak dediler. Hep aile endişe ediyordu, burada diyorlar ya çıkmazsa. Her yönüyle bir araştırma yapılması lazım. Gülistan illa sudan çıkacak, ölüsü çıkacak diyorlardı. Aile 'çok yönlü arama yapılsın' dedi fakat ailenin o zamanki feryadı dinlenmedi. Şimdi suyun başında değiliz adalet aramak için adliye binasının önündeyiz. Ailenin sesini Türkiye'ye duyurmak için çağrısı vardı. Bizlerde bu çağrıyı dinlemeye geldik. Onlar Ankara'da dertlerini anlatmak istiyorlar. Biz CHP grubu olarak bu işe ön ayak olmaya ve onlara ev sahipliği yapmaya diğer grup başkanlarıyla temas kurmalarını sağlamaya hazırız. Gülistan Doku'nun annesinin adalet talebi, onun yüreğindeki yangın serinlemeden hiçbirimizin bu işin peşini bırakmasını beklemesin. Ayrıca çok şüpheli durumlar var. Bir üvey evlat ve babanın konumu ve o konumdan dolayı soruşturmanın sağlıklı yürütülmediğine dair eleştirileri biz de paylaşıyoruz. Gülistan Doku'ya adalet için elimizden geleni yapacağız. Daha önce yaptığımız gibi Tunceli milletvekilimiz ile birlikte bu ziyaretten sonra mecliste araştırma önergesi daha vereceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'yi bu araştırma önergesini desteklemeye ve meclisin bu işe el koymasını sağlamaya davet ediyoruz. Her şey muhalefetten geliyor diye hayır diyenler Gülistan'ın annesinin ve ailesinin sesini duysun artık' dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN SELAMINI GETİRDİM'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kendilerini Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüreceklerini dile getirerek, 'Gülistan Doku'nun ailesinin adalet arayışında yanlarında olacağız. Umuyorum ki TBMM'deki tüm siyasi partilerde bu duruma el atarlar. 2 yılı geçkin sürede Tunceli'de gencecik bir kız çocuğu kayboluyor ve bulunamıyor. Bunun mutlaka çok yönlü araştırılması lazım. Annenin ve babamın içinde olduğu dramı tüm Türkiye'deki herkesin duyması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu dileklerini sizlere iletiyoruz' diye konuştu.

CHP HEYETİ GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
CHP HEYETİ GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
CHP HEYETİ GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülistan Doku, Veli Ağbaba, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP HEYETİ GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika


O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Kimler binmemişti ki? Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur "Digor" isimli jeti icradan satışta! Kimler binmemişti ki? Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur "Digor" isimli jeti icradan satışta!         
10:29
Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL         
10:14
Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı         
09:47
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek         
14:28
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37

Son Dakika Haberleri
10:41 O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...
10:38 Bölge bölge, şehir şehir Türkiye'nin karla imtihanı! Nerede, ne olacak?
10:28 Kimler binmemişti ki? Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur "Digor" isimli jeti icradan satışta!
10:24 Kızının 14 yaşındaki arkadaşını "zincirleme" taciz etti: Eşofmanımı indirerek...
10:22 Rasim Arı'nın AK Parti'den istifasının perde arkası! Yasak aşkı ortaya çıkınca "Edebinle git" demişler
10:14 Yoldan çıkan minibüs hızını alamadı, önce tıra sonra otomobile çarptı: 4 yaralı
10:13 Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL
10:06 Yönetmen koca, oyuncu eşinin aracına böcek yerleştirdi, e-mailine sızdı
09:20 Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu protestocularına: "Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım"
09:10 CHP'den enflasyonu düşürmek için 10 madde: Ekonomide kral değil, kural olmalı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 10:46:44. #1.12#
SON DAKİKA: CHP HEYETİ GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement