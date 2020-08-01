CHP Heyeti, HDP, Vatan Partisi, ANAP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi Heyeti bayramlaştı - Son Dakika

CHP Heyeti, HDP, Vatan Partisi, ANAP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi Heyeti bayramlaştı
CHP Parti Meclisi Üyesi Lale Karabıyık başkanlığındaki CHP Heyeti, HDP, Vatan Partisi, ANAP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi Heyeti ile videokonferans yoluyla bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 04:09
Kaynak: AA
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