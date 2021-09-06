CHP HEYETİ, IRAK TÜRKMEN CEPHESİ BAŞKANI HASAN TURAN İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında Irak'ın kuzeyine çalışma ziyaretinde bulunan CHP heyeti, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve yetkililerle görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Dış Politika Baş Danışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat'tan oluşan CHP heyeti, temaslarda bulumak üzere dün Irak'ın kuzeyine gitti. Heyet, ziyaretin ikinci gününde Erbil'deki temaslarını tamamladıktan sonra Kerkük'e geçti.

Heyet, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede Irak Türkmenlerinin yaşadığı sorunlar ele alınırken, CHP'nin Irak Türkmenlerinin mücadelesinde yanında olduğu vurgulandı. Ayrıca, Irak Türkmenlerinin hak ve hukukunu korumak için her türlü desteğin sunulacağı da ifade edildi.