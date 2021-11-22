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CHP heyeti KKTC'de temaslarda bulundu - Son Dakika

CHP heyeti KKTC'de temaslarda bulundu

22.11.2021 19:36
CHP heyeti KKTC'de temaslarda bulundu

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının yer aldığı heyet, KKTC'de temaslarda bulundu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının yer aldığı heyet, KKTC'de temaslarda bulundu.

CHP heyetinde Torun'un yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yer aldı.

İlk olarak Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi ziyaret eden heyet, ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığında kabul edildi.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta iki eşit halk ve devlet olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin garantörlüğünden ve askeri varlığından vazgeçmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Kıbrıs Türklerinin 1974 öncesinde yaşadığı zulme değinen Tatar, Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Rumların Kıbrıs ve Akdeniz'de kabul edilemez iddiaları bulunduğunu, dengeleri Kıbrıslı Türkler aleyhine çevirmeye uğraştıklarını söyleyerek, KKTC'nin Türkiye ile birlikte haklarını savunduğunu ve savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, iş birliğinin önemine işaret etti ve Türkiye'deki vatandaşlara sevgilerini iletti.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Torun, kabulü için Tatar'a teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını ileten Torun, iki günlük ziyaretleri kapsamında KKTC'li belediyeleri ziyaret edeceklerini ve görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Torun, "Her zaman KKTC halkının yanında olduğumuzu, bize düşen her noktada ortak iş birliğiyle, bütün desteğimizi sunacağımızı ifade ediyorum. Kıbrıs bizim milli davamız. KKTC halkı ile Türk halkı belki iki ayrı devlet ama tek millettir. KKTC'nin üzerindeki ambargoların kalkması ve devlet olarak artık tanınması yönünde her türlü desteğimizi, her ortamda sürdürme kararlılığındayız." dedi.

Katıldıkları toplantılarda KKTC'nin de yer alması yönünde çaba sarf ettiklerini dile getiren Torun, KKTC'li belediyelerin de bu toplantılarda temsil edilmesi ve bulunmasının önemli olduğunu kaydetti.

"Kıbrıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nde milli bir mesele olarak görülmesi bizlere güven veriyor"

CHP heyeti daha sonra, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından Meclis'te kabul edildi.

Sennaroğlu, burada yaptığı konuşmada, ziyaretin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, "Kıbrıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nde milli bir mesele olarak görülmesi bizlere güven veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 4 partinin bu konuda ortak bir duruş sergilemesi Kıbrıs Türk halkının en büyük kazanımı ve zenginliğidir. CHP'ye bu husustan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarına KKTC'de yararlı temaslar yapmaları temennisinde bulunan Sennaroğlu, yapılacak bu ziyaretin belediyeler arasında kurulacak güçlü ilişkilere vesile olmasını diledi.

Sennaroğlu, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Başbakanlık görevini yürüten merhum Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten merhum Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarken, Kıbrıs Türk halkının harekat sayesinde yok oluşun eşiğinden devlet sahibi bir halk olma noktasına geldiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Kıbrıs davasının kendileri için milli bir dava olduğunu belirterek, ziyaret kapsamında KKTC'li 28 belediyeyi ziyaret ederek yerel yönetimler anlamında ortaklaşa bir vizyon geliştirmek istediklerini söyledi.

Torun, CHP'li belediyelerin bilgi ve birikimlerini KKTC'deki kardeş belediyelerle paylaşmak istediğini belirtti.

"İki devlet olabiliriz ama tek milletiz"

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, heyeti Cumhuriyet Meclisi'nde kabul etti.

Türkiye'nin yerel yönetimlerde büyük bir başarı elde ettiğini söyleyen Sucuoğlu, KKTC'li belediyelere daha fazla görev vermek ve onların daha güçlü hale gelmesi için bir yasa hazırlığında olduklarını söyledi.

Sucuoğlu, "Ana vatan Türkiye ve KKTC'nin Kıbrıs politikaları her zaman partiler üstü olmuştur. İki devlet olabiliriz ama tek milletiz. Burada en ufak bir düşünce farkı olamaz. Hatta biz daha da ileri gidiyoruz, Azerbaycan'ı da katarak '3 devlet tek millet' diyoruz." ifadesini kullandı.

Pandeminin KKTC'nin iki lokomotif sektörü olan turizm ve yükseköğretimi olumsuz etkilediğini belirten Sucuoğlu, bu iki sektöre bağlı yaklaşık 70 iç sektörün de etkilendiğini vurguladı.

Ekim 2020'de Tatar'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle Türkiye ve KKTC'nin yeni bir politika uyguladığını söyleyen Sucuoğlu, hükümet olarak "egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm" politikasını desteklediklerine değindi.

Torun ise, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından 6'sının katılımıyla KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Büyükşehir belediye başkanlarının KKTC'li belediyeleri ziyaret ederek karşılıklı iş birliği ve deneyim paylaşımını ortaya koymak istediklerini kaydeden Torun, "Bizler de tecrübeli ve vizyoner belediye başkanlarımızla KKTC'li belediyelerimizin başarısını artırmanın gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Torun, Haziran 2021'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KKTC'yi ziyaret ettiğini de hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini vurguladı.

CHP heyeti, daha sonra Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen Yeni Doğuş Partisi Başkanı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile görüşmeler yaptı.

CHP'li heyet, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarları ile Boğaz Şehitliğini de ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP heyeti KKTC'de temaslarda bulundu - Son Dakika


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