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CHP heyeti, KKTC temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

CHP heyeti, KKTC temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi

22.11.2021 23:04
CHP heyeti, KKTC temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının yer aldığı heyet, KKTC'de temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının yer aldığı heyet, KKTC'de temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Başkent Lefkoşa'da düzenlenen basın toplantısında, Torun'un yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı.

Torun, CHP heyeti olarak KKTC'de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, kısa süre önce de KKTC'nin kuruluşunun 38'inci yılını kutladıklarını hatırlattı.

CHP olarak, KKTC ile ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Haziran 2021'de KKTC'yi ziyaret ettiğini ve önemli temaslarda bulunduğunu vurguladı.

Başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere birçok verimli temaslarda bulunduklarını söyleyen Torun, yarın KKTC'li belediyeleri de ziyaret edeceklerini kaydetti.

Torun, "Yarın ayrıca, heyet olarak Kuzey Kıbrıs Belediyeler Birliği ve Lefkoşa Türk Belediyesini ve diğer belediye başkanlarımızı ziyaret edecek, Girne Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyelerinin kardeş şehir protokolünü de imzalayacağız. İnanıyoruz ki yerel yönetimlerimiz arasında kurulacak güçlü bağlar, KKTC'de yeni hizmetlere ve Kıbrıs davasının uluslararası tanınırlığına önemli katkılar sunacaktır. Temel amacımız, belediyelerimiz arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak, sorunların çözümüne yönelik yeni iş birliği alanları geliştirmektir. Kısaca yerel yönetimlerde iş birliğiyle sürdürülebilir bir vizyonu hep birlikte yaratmak için buradayız." dedi.

KKTC'deki belediye başkanlarını da Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını kaydeden Torun, KKTC'nin, uluslararası ambargoların kaldırıldığı, özgür, bağımsız ve dünyada tanınan bir devlet olmasının en temel arzuları olduğunun altını çizdi.

"Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Torun, "CHP olarak, Kıbrıs sorununun aşılması konusunda, KKTC'nin varlığını ve haklarını koruyacak, uluslararası zeminde kabul görecek bir çözümü daima savunduk ve bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Bu anlayışın Ada'da yaşayan tüm kesimlerin ortak menfaatine olduğu kanaatindeyiz. Bu kapsamda üzerimize düşeni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının çıkarılması, taşınması, işlenmesi ve dünya pazarlarına arz edilmesi hususunda Ada halkının tamamının refahı ve mutluluğunun sağlanması amacıyla adil bir biçimde bölüşülmesi için gereken iyi niyetli ve yapıcı çabaları desteklediklerini de belirten Torun, "KKTC'nin kazanılmış haklarından asla taviz vermeden, Kıbrıs Türk halkının yanında olacağımızı ve gereken adımları kararlılıkla atacağımızı buradan kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP heyeti, KKTC temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi
CHP heyeti, KKTC temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi
CHP heyeti, KKTC temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi
CHP heyeti, KKTC temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kıbrıs, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP heyeti, KKTC temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi - Son Dakika


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