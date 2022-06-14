CHP Heyeti Sadat Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP Heyeti, SADAT hakkında Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Kanunlarımız karşısında paramiliter örgütlenmeler Türkiye'de suçtur. SADAT paramiliter örgütlenmesiyle Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde suç işlemek üzere kurulmuş ve sarayın da desteğini arkasına alarak faaliyet yürüten bir suç örgütüdür" dedi. SADAT gibi yapılara meydanı bırakmayacaklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Bu memleketin her köşesindeki her sandıktan çıkan seçmenin iradesine sahip çıkacağız. Hiçbir güç, hiçbir yapı milli iradenin üstünde değildir. Bugün milli iradeyi tanımayacaklarını, sandıktan çıkacak sonucu tanımayacaklarını söyleyebilecek kadar fütursuz bir hale gelmişlerdir. Gücü nereden aldıkları da malumdur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP Heyeti, bugün Ankara Adliyesine gelerek SADAT hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda; CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca ile TBMM Adalet Komisyonu sözcüsü Zeynel Emre, TBMM Anayasa Komisyonu sözcüsü İbrahim Özden Kabaoğlu, TBMM İçişleri Komisyonu sözcüsü Yaşar Tüzün ile TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç şikayetçi olarak yer aldı.

Suç duyurularının ardından CHP heyeti Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Heyet adına CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek konuştu.

Tezcan suç duyurusunda bulundukları SADAT hakkında şunları söyledi:

TEZCAN: PARAMİLİTER BİR SUÇ ÖRGÜTÜ OLAN SADAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

"Bugün Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'na genel başkan yardımcılarımız, CHP Anayasa Komisyonu üyelerimiz, Adalet Komisyonu üyelerimiz, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyelerimiz ve İçişleri Komisyonu üyelerimizle birlikte paramiliter bir suç örgütü olan SADAT hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bunun için Ankara Adliyesi'ndeyiz. Daha önce sayın Genel Başkanımızın yaptığı açıklamalarla da ortaya çıktığı üzere SADAT paramiliter bir yapıdır. Kanunlarımız karşısında paramiliter örgütlenmeler Türkiye'de suçtur. SADAT paramiliter örgütlenmesiyle Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde suç işlemek üzere kurulmuş ve sarayın da desteğini arkasına alarak faaliyet yürüten bir suç örgütüdür.

"SADAT BU GÜCÜ NEREDEN ALIYOR?"

Bugün kendi sitelerinde yaptıkları yayın ve açıklamalarda, ilanlarda açık bir şekilde gayri nizami harp eğitimi ve terör eğitimi verdiklerini inkar etmektedirler. Verdikleri kursun sonunda mezun olanların suikast, bombalama, sabotaj, terör gibi yetenekleri kazandırdıklarını açıkça deklare eden bir suç örgütüyle karşı karşıyayız. Bu saydıkları faaliyetlerin tamamı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suçtur. Ayrıca yine SADAT'ın yetkililerinin yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki SADAT silah ticareti yapmaktadır, silah ticaretine aracılık yapmaktadır. Bu açıkça 6136 sayılı Yasa kapsamında suçtur. SADAT bunları yaparken öte yandan bir yan kuruluşu olan aynı kişilerin birlikte hareket ettiği ASAM adlı bir kuruluş eliyle anayasal düzeni değiştirmek üzere ASRİKA Federasyonu adı altında bir devlet kurarak, anayasal düzeni değiştirme hedefi içerisinde olduğunu açıkça ifade etmektedir. Bu girişimle SADAT yetkilileri ve şüpheliler bu yapıyla anayasayla güvence altına alınmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağını, resmi dilini, üniter yapısını, egemenliğini, başkentini değiştirmeyi vadetmektedir, bunu hedeflemektedir. İşin daha vahim olanı SADAT yetkilileri bunu cebir ve şiddet yoluyla hedeflediklerini açıkça ortaya koymaktadırlar. Yaptıkları açıklamalar, verdikleri eğitimler, paramiliter bir yapı oluşturmaları ve bunu yaparken özellikle yetkililerinin yaptığı açıklamada, 'Türkiye'yi mehdinin geleceği zamana hazırlık yapacağız' mesajıyla bu hedeflerini ulaşabilmek için Türkiye'de bir kaos, terör, şiddet ortamı yaratacaklarını söylemekten kaçınmayacak kadar pervasız, şiddete başvurabileceklerini bu şekliyle deklare edebilme rahatlığı içerisinde hareket edebilmektedirler. Soruyoruz: SADAT bu gücü nereden alıyor?

"SADAT PARAMİLİTER BİR ÖRGÜTTÜR, PARAMİLİTER ÖRGÜTLENMELER SUÇTUR"

SADAT yetkililerinin sosyal medya hesaplarından verdiği benzer çerçevede bir başka mesaj, 'Sandıkta kaybedecekleri iktidarı şiddet yoluyla vermeme konusunda gereğini yapacaklarını' söyleyecek kadar küstahlaşmış ve pervasızlaşmışlardır. Bu söylemlerin, girişimlerin, yapıların, organizasyonların tamamı suçtur. Herkes biliyordur ki SADAT bu amaçla kurulmuş bir örgüttür ve ne yazık ki arkasında saray rejimi vardır. SADAT paramiliter bir örgüttür, paramiliter örgütlenmeler suçtur, sarayın desteğinin olması bunu suç olmaktan çıkarmaz. Sadece sarayı bu suçun ortağı haline getirir. Sorumlu bütün makamların bu konuyu ciddiyetle ele alması ve savcıların harekete geçmesi gerekiyor. Şikayet dilekçesi ve ekleriyle savcılığa verdiğimiz dosyada açıkça görülecektir ki SADAT, şüpheliler terör ve şiddet yoluyla anayasal düzeni değiştirmek ve suç işlemek için örgüt kurmuşlardır. Eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı 220, 309, 311, 312 ve 314'üncü maddeler 6136 sayılı Yasaya muhalefet ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası kapsamı içinde kalan suçlardır. Bugün milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla ve komisyon temsilcilerimizle Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konuda suç duyurusunda bulunduk bunun takipçisi olacağız."

ERKEK: CUMHURİYETİ, DEMOKRASİYİ KORUYACAK SAVCILARA İHTİYACIMIZ VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise şunları söyledi:

"Cumhuriyet hakimi dememiş, Cumhuriyet bakanı dememiş, Cumhuriyet valisi dememiş, Cumhuriyet savcısı demiş. Cesur savcılara ihtiyacımız var. Cumhuriyeti, demokrasiyi koruyacak savcılara ihtiyacımız var. Tüm soruşturmaların, tüm yargılamaların amacı hakikati, gerçeği ortaya çıkartmaktır. Gerçeği bizler biliyoruz, toplum biliyor. Gerçeğin üzerini hiçbir güç örtemez. Onun için SADAT'la ilgili başvurumuzu ciddi bir şekilde Cumhuriyet savcıları incelerse, gerçeğin üzerine giderse, korkmazsa siyasi iktidarın baskısı altında kendini hissetmezse zaten gerçek ortaya çıkacaktır. İktidarlar hukuktan, adaletten uzaklaştıkça suç organizasyonlarına yaklaşırlar. SADAT ciddi bir suç organizasyonudur ve elinde elverişli araçlarda mevcuttur.

"BU YAPILARA DA HİÇBİR ZAMAN MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ"

Bugün tweet attığı için, yazı yazdığı için, düşüncelerini açıkladığı için terörle ilişkilendirilen gençler, üniversite öğrencileri, gazeteciler, siyasetten yasaklanan insanlar varken bugün demokratik, laik, sosyal hukuk devletine kasteden bir yapıya karşı Cumhuriyet savcıları ne yapacak bizde yakından takip edeceğiz. Bu yapı cumhuriyetimizin niteliklerine karşı çok ciddi bir kasıtla hareket eden bir organizasyondur. Bizde bu yapıyı CHP olarak sonuna kadar takip edeceğiz. Hiç kimsenin de endişesi olmasın bu yapılara da hiçbir zaman meydanı bırakmayacağız. Seçim güvenliği konusunda da son derece ciddi çalışıyoruz. Bu memleketin her köşesindeki her sandıktan çıkan seçmenin iradesine sahip çıkacağız. Hiçbir güç, hiçbir yapı milli iradenin üstünde değildir. Bugün milli iradeyi tanımayacaklarını, sandıktan çıkacak sonucu tanımayacaklarını söyleyebilecek kadar fütursuz bir hale gelmişlerdir. Gücü nereden aldıkları da malumdur."