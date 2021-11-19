CHP heyeti Şanlıurfa'da temaslarda bulundu - Son Dakika

CHP'li 6 milletvekili, Şanlıurfa'da çeşitli temaslarda bulundu.

Partinin il teşkilatından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'tan oluşan heyet, kent merkezi ve bazı ilçelerde ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanı Hayrettin Cidir'in de eşlik ettiği CHP heyeti, merkez Karaköprü ile Siverek ve Hilvan ilçelerinde esnaf, vatandaş, muhtar ve çiftçilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toprak, Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın sorunlarını bildiklerini ve bunların çözümü için parti olarak sahada olduklarını belirtti.

Şanlıurfa'nın ve tüm ilçelerinin elektrik başta olmak üzere sulama, işsizlik, eğitim ve genel sorunlarını CHP iktidarıyla çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en genç nüfusunun bulunduğu il olan Şanlıurfamızı önemsiyoruz. 25 Kasım tarihinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, muhtarlarımız ve genç kardeşlerimizle buluşacak, sorun ve problemlerini dinleyecek. Genel Başkanımızı Şanlıurfalılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."