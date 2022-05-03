CHP Heyeti, Siyasi Partilerle Bayramlaşıyor... İyi Partili Sunat: "Millet İttifakı Başarı ile Bu Seçimlerden Çıkacak" - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki CHP heyeti, Ramazan Bayramı dolasıyla CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi'ni ağırladı. Refah, huzur ve barış vurgusu yapan Nazlıaka, "Üreten, ürettiğini hakça paylaşan ve herkesin adil yönetildiği konusunda bir güvence içerisinde olduğu bir Türkiye temin edeceğiz" dileklerinde bulundu. CHP Milletvekili Zeynel Emre, "Bayram tadında bir Türkiye olacak. Her zaman insanların, bayramdaki gibi yüzlerinin güldüğü bir Türkiye olacak" derken İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat ise, "Onun için yollardayız. Milletimiz bunun farkında. İnşallah bu erken, baskın, ne derseniz deyin seçimlerde Millet İttifakı başarı ile bu seçimlerden çıkacak. 13'üncü Cumhurbaşkanı, mutlaka Millet İttifakı'nın adayı olacak" diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın başkanlığında, CHP Parti Meclisi üyesi ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Parti Meclisi üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyesi Canan Taşer'den oluşan CHP heyet, CHP Genel Merkezi'nde Ramazan Bayramı tebriklerini kabul etti.

CHP heyeti, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi heyetlerini ağırladı.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın başkanlığında İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Arslan, Gençlik Politikaları Başkanlığı Sosyal Politikalar MYK Başkanı Ceren Genç'ten oluşan heyet, CHP Genel Merkezi'ne gitti.

İYİ Parti heyetini kabul eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, şunları söyledi:

"Yoksulluğun, yoksunluğun olmadığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, aile büyüklerinin bayramlarda vereceği harçlık için endişelenmediği, gelenine, gidenine, komşusuna, yakınına bir şeker ikram edeceği zaman; bunu bile düşünmek zorunda kalmadığı, her bayram ritüeli olan yeni bir kıyafet almak yerine; 'bu sene de eski kıyafetlerle idare edeyim' demek zorunda olmadığı, özellikle uzaktaki akrabalarını ziyaret etmek isteyenlerin yakıt ücretini, bilet parasını düşünmek durumunda olmadığı, herkesin refah, huzur, barış, mutluluk içinde yaşadığı güzel bayramları kucaklayalım istiyoruz. İnşallah ilk seçimden sonra bu söylediklerimizi gerçekleştireceğimiz ortamları hep beraber yaratacağız."

Nazlıaka, "Üreten, ürettiğini hakça paylaşan ve herkesin adil yönetildiği konusunda bir güvence içerisinde olduğu bir Türkiye temin edeceğiz" dileklerini iletirken İYİ Partili Sunat ise "Onun için yollardayız. Milletimiz bunun farkında. İnşallah bu erken, baskın, ne derseniz deyin seçimlerde Millet İttifakı başarı ile bu seçimlerden çıkacak. 13'üncü Cumhurbaşkanı, mutlaka Millet İttifakı'nın adayı olacak. Dileğimiz ülkemizin geleceği, adaletin sağlanması, yargının bağımsızlığı, güçlendirilmiş parlamenter sistemin bu ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu hiç durmadan anlatmaya çalışıyoruz" mesajını verdi.

CHP'li Zeynel Emre ise, "Bayram tadında bir Türkiye olacak. Her zaman insanların, bayramdaki gibi yüzlerinin güldüğü bir Türkiye olacak. Ben bunun da gerçekleşebileceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Akyüz ile CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Baştu'dan oluşan heyet ise İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek bayramlaştı.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde CHP heyetini; İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanma Başkanı Sayın Onur Hondoroğlu kabul etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel; "Bütün örgütümüzün iyi bayram dileklerini sizlerle paylaşmak istedik. Başta sayın Genel Başkan Meral Akşener olmak üzere tüm heyetinizi sizin şahsınızda iyi dileklerimizi, hürriyet, adalet temennilerimizi önümüzdeki yıl içinde gerçekleştireceğimiz seçimlerde kazanma irademizin de ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte bu bayram vesilesi ile dile getirelim istedik" dedi.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Yılmaz ise "Hepimiz inşallah çok daha güzel günlerde, seçim tarihlerini halkımızın önüne bir an önce getirerek Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine tekrardan dönüp demokratik, laik, sosyal, hukuk devletini tekrardan ayağa kaldırıp güçlendirilmiş parlamenter sistemde birlikte ve beraberliğin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu anlatacağımız günlerin, bayramların yakın olmasını diliyoruz" diye konuştu.

CHP Heyeti, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Sunar, CHP ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutlarken, "İyiliklere, güzelliklere vesile olsun İnşallah. İnsanlık için buna ihtiyaç var. Sabahtan beri koşturuyoruz ama bayram vesilesi olduğu için güzel bir koşuşturmaca" dedi.

Nazlıaka, "Bugün 17 siyasi partiyle ile bir araya geliyoruz, kabul heyeti olarak. Görüyoruz ki aslında bir araya gelip, oturulup, konuşulduğu zaman birçok konuda ortaklaşabiliyoruz. Hepimiz ülkenin daha güzel bir geleceğe sahip olması, daha güçlü bir Türkiye olması, daha yaşanabilir bir dünya olması için mücadele ediyoruz. Tabii altılı ittifaka çok büyük görevler düşüyor. Çünkü bir sonraki seçimlerde ülkenin kaderini değiştirecek olan da yine bu altılı ittifak olacak" diye konuştu.

CHP Heyeti, Saadet Partisi heyetinin ardından Demokrat Parti heyeti ve Büyük Birlik Partisi heyeti ile de CHP Genel Merkezi'nde Ramazan Bayramı vesilesiyle bir araya geldi.