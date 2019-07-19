CHP heyetinden Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ailesine ziyaret

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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi

Anayasa Mahkemesi Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'na 5 bin 500 lira tazminat ödenecek

Hapis cezasına çarptırılan Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkındaki karar bozuldu

23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz?