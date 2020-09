CHP heyetinden, Başkan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Antalya milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından tedbir amaçlı uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyarette bulundu. Böcek'in sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi alan Seyit Torun, "Sayın başkanımız şu anda kontrol altında, her şey iyiye gidiyor" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, koronavirüs nedeniyle tedavi altında olduğu Özel Memorial Antalya Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından tedbir amaçlı uyutulan Böcek'in sağlık durumu hakkında hastane doktorlarından bilgi alan Seyit Torun, Başkan Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten de moralini yüksek tutmasını istedi.

MİLLETVEKİLLERİ VE BAŞKANLARHastane önünde CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak Milletvekili Mehmet Göker, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç , Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz , CHP İl Başkanı Nusret Bayar ve çok sayıda partili ile büyükşehir belediyesi yöneticileri de yer aldı.Hastanede doktorlar ve Muhittin Böcek'in ailesiyle de görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hastane çıkışında açıklamada bulundu. Şu anda her şeyin kontrol altında olduğunu söyleyen Torun, "Gerekli her türlü tedavi uygulanıyor ve tedavisi de iyiye gidiyor. İki gün öncesine göre şimdi çok daha iyi. Görüştüğümüz bütün doktorlarımız acilden, yoğun bakımdan tüm doktorlarımıza kadar sürecin iyiye gittiğine doğru ifadede bulundular. Zannediyorum, inşallah en kısa sürede atlatacak" dedi.Birkaç gün önce yoğun bakıma alınmasının sanki kafalarda olağanüstü bir durum oldu şeklinde ifade edildiğini belirten Torun, "Ama o bir tedbir amaçlıydı. Daha güvenli bir ortamda bulunması üzerine yapıldı. Şu anda her şey kontrol altında. İki gün öncesine göre de oldukça iyi. Her şey daha da iyiye gidiyor. O yüzden inanıyoruz ki en kısa sürede iyileşecek ve tekrar Antalya'mıza hizmet vermeye devam edecek" diye konuştu.Spekülasyonlarla ilgili de konuşan Torun, "Hiçbiri doğru değil, sayın başkanımızın sağlığı üzerinden yapılan spekülasyonlar son derece yanlış, ahlaksızca da bir davranış. Sayın başkanımız şu anda kontrol altında, her şey iyiye gidiyor. Biz de şimdi girince moral bulduk, çok mutlu olduk. Daha önce gelmeden de belli bilgileri de alıyorduk ama burada doktorların ağzından birinci ağızdan da bilgi alınca çok daha mutlu olduk" dedi.HER GÜN 12.00'DE AÇIKLAMABundan sonra Büyükşehir Belediyesi basın biriminden her gün saat 12.00'de açıklama yapılacağını dile getiren Torun, Antalyalılara şu çağrıda bulundu:

"Hastanemizin yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda direkt aktarılacak. Onun dışında hiçbir ifadeye, hiçbir cümleye, hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, Antalyalı hemşehrilerimizin hiçbir şekilde itibar etmemesini özellikle rica ediyorum. Hassas bir süreç geçiriyoruz. Sayın başkanımız şu an tedavi altında. Elbette ki Antalyalının çok yakın ilgi ve sevgisini gören belediye başkanımız, herkes merak ediyor, herkes kulaktan kulağa gidiyor. Farklı yorumlar yapılıyor. Bu da kamuoyu nezdinde bir algıya yol açıyor. O yüzden bundan sonra hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, sadece Antalya Büyükşehir Belediyemizin basın bürosunun her gün saat 12.00'de yaptığı açıklamaya itibar edilmesini tekrar rica ediyorum."