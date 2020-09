CHP heyetinden, Başkan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile görüştü. Rektör Özkan, kendisini ziyaret eden heyete geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başkan Böcek'in sağlık durumuyla yakından ilgilendiklerini ve alanında uzman doktorlarla birlikte tedavi için gereken bütün imkanların seferber edildiğini belirtti.

Görüşmede Seyit Torun'un yanı sıra, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer, Çetin Osman Budak, Burdur Milletvekili ve TBMM CHP İdari Amiri Mehmet Göker, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar da hazır bulundu.

İYİ PARTİ'DEN DE ZİYARET

Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gördüğü Özel Memorial Antalya Hastanesi'nde, akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili bilgi almak için İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hastaneye ziyarette bulundu. Genel başkan yardımcıları hastanede doktorlar ve Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile görüştü. Hastane doktorlarıyla yapılan görüşmenin ardından ise iki genel başkan yardımcısı açıklamada bulundu.

Doktorlarla bir görüşme yaptıklarını belirten Metin Ergun, "Çok kısa söylemem gerekirse her geçen gün, her geçen saat, dakika ve saniye sayın başkanın durumu çok şükür daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşarak, Antalya'mıza hizmet etmeye devam edecektir. Doktorlardan aldığımız bilginin neticesi budur. Her türlü tedavisi yapılıyor. Şehirde, Türkiye'de çok fazla kulaktan kulağa haberler dolaştığı için biz de gözümüzle görüp, doktorlardan bizzat kendimiz dinlemek istedik. Gayet iyi sağlık durumu" dedi.

Başkan Böcek'in tedavisinde doktorlardan aldıkları bilgilere göre her geçen gün, üstüne katarak iyileştiğini belirten Seyit Torun ise, "Bize verilen bilgide yapılan tedavinin sonuç verdiği ve her geçen gün ilerleme kaydedildiği ifade ediliyor. Her gün saat 12.00'de durumuyla ilgili açıklama yapılacak. Bu bilginin dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Tüm Türkiye ve Antalya'mız o bilgiye itibar etsin. Çünkü bu konuda pek çok değerlendirme oldu, bu tür değerlendirmeler hem tedaviyi yapan doktorlarımızı hem aileyi, hepimizi çok etkiliyor. Onun için bu konuda özenli olunması yönünde rica ediyoruz" diye konuştu.