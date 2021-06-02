CHP heyetinden Çankırı'ya ziyaret - Son Dakika

CHP heyetinden Çankırı'ya ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Çankırı'nın yüzde 95 saflıkta ve en az 800 milyon ton rezerve sahip ham kaya tuzu yatağı olduğuna işaret ederek, "Biz Çankırı'yı tuzu ile dünyaya tanıtacağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Çankırı'nın yüzde 95 saflıkta ve en az 800 milyon ton rezerve sahip ham kaya tuzu yatağı olduğuna işaret ederek, "Biz Çankırı'yı tuzu ile dünyaya tanıtacağız." dedi.

Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı

İlgezdi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile milletvekili ve partililerden oluşan heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi.

Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, partisinin il binası önünde yaptığı konuşmada, Çankırı'nın vatan uğruna kendini feda eden şehit ve gazilerin diyarı olduğunu söyledi.

Bugün milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ve belediye meclisi azalarıyla birlikte ilçeleri ziyaret edeceklerini belirten İlgezdi, Çankırı'nın uzun yıllardır çeşitli nedenlerle ihmal edildiğini öne sürerek, Karadeniz'i İstanbul'a, İç Anadolu'yu da Karadeniz'e bağlayan yolların merkezinde yer almasına rağmen sanayileşemediğini ifade etti.

Çankırı'nın sahip olduğu demir yolu ve kara yolu potansiyeliyle büyük bir lojistik merkez haline gelebileceğini söyleyen İlgezdi, "Bakın Çankırı nüfusunun yüzde 35'ini, 15-40 yaş arası gençlerimiz oluşturuyor. Kent genelinde 65 bin genç iş gücü var. Oysa kentte ciddi bir istihdam sorunu var. Neden? Çünkü kentin sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynaklarını yeterince değerlendirmesine yönelik çalışma yok. Kent atılım yapmak istiyor ancak yatırımcılar isteksiz. Çünkü geçmişte kurulan çok ortaklı özel sektör yatırımları başarısızlıkla sonuçlanmış. Özel sektör hevesli olmayınca kent genelinde girişimcilik kültürü ile Ar-Ge ve inovasyona olan ilgili de artmıyor." diye konuştu.

Kentte umut kapısı olarak tarım, hayvancılık ve turizm sektörünün kaldığını ancak bu sektörlerde de gerekli çalışmaların yapılmadığını savunan İlgezdi, şöyle konuştu:

"CHP olarak, Çankırı'mızı kalkındırmak için yola çıktık. Bakın yüzde 95 saflıkta ve en az 800 milyon ton rezerve sahip ham kaya tuzu yatağımız var. Biz Çankırı'yı tuzu ile dünyaya tanıtacağız. Tuz mağarasını turizme kazandıracağız. Çankırı uzak çağların yakın kentidir. Yaran kültürü bu kentin kimliğidir. Geniş kitlelerle buluşturacağız. Yollar sadece sokakları, caddeleri birbirine bağlamaz. Biz kültürleri de yaşamları da birbirine bağlayacağız. İlimizin turizm potansiyelini ayağa kaldıracağız. Bakın, tarihi ve kültürel varlıklarını koruyan uluslar zenginleşirken, yok edenler yoksullaşırlar. Biz Çankırı'nın tarihine sahip çıkacağız. Çankırı'yı gençlerle birlikte ayağa kaldıracağız. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde Çankırı'yı cazibe merkezi haline getireceğiz ve göçü tersine çevireceğiz."

Konuşmanın ardından partililer, Valiliği, sivil toplum kuruluşlarını ve ilçeleri ziyaret etmek üzere parti binası önünden ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, İç Anadolu, Çankırı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 13:15 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP heyetinden Çankırı'ya ziyaret - Son Dakika

Son Dakika

13:03 Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu 12:55 İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı 12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:41 Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Karısını, çocuklarının gözü önünde kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
13:03
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
12:55
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
12:41
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Karısını, çocuklarının gözü önünde kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 13:20:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP heyetinden Çankırı'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]