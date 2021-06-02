CHP heyetinden Çankırı'ya ziyaret - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Çankırı'nın yüzde 95 saflıkta ve en az 800 milyon ton rezerve sahip ham kaya tuzu yatağı olduğuna işaret ederek, "Biz Çankırı'yı tuzu ile dünyaya tanıtacağız." dedi.

İlgezdi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile milletvekili ve partililerden oluşan heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi.

Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, partisinin il binası önünde yaptığı konuşmada, Çankırı'nın vatan uğruna kendini feda eden şehit ve gazilerin diyarı olduğunu söyledi.

Bugün milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ve belediye meclisi azalarıyla birlikte ilçeleri ziyaret edeceklerini belirten İlgezdi, Çankırı'nın uzun yıllardır çeşitli nedenlerle ihmal edildiğini öne sürerek, Karadeniz'i İstanbul'a, İç Anadolu'yu da Karadeniz'e bağlayan yolların merkezinde yer almasına rağmen sanayileşemediğini ifade etti.

Çankırı'nın sahip olduğu demir yolu ve kara yolu potansiyeliyle büyük bir lojistik merkez haline gelebileceğini söyleyen İlgezdi, "Bakın Çankırı nüfusunun yüzde 35'ini, 15-40 yaş arası gençlerimiz oluşturuyor. Kent genelinde 65 bin genç iş gücü var. Oysa kentte ciddi bir istihdam sorunu var. Neden? Çünkü kentin sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynaklarını yeterince değerlendirmesine yönelik çalışma yok. Kent atılım yapmak istiyor ancak yatırımcılar isteksiz. Çünkü geçmişte kurulan çok ortaklı özel sektör yatırımları başarısızlıkla sonuçlanmış. Özel sektör hevesli olmayınca kent genelinde girişimcilik kültürü ile Ar-Ge ve inovasyona olan ilgili de artmıyor." diye konuştu.

Kentte umut kapısı olarak tarım, hayvancılık ve turizm sektörünün kaldığını ancak bu sektörlerde de gerekli çalışmaların yapılmadığını savunan İlgezdi, şöyle konuştu:

"CHP olarak, Çankırı'mızı kalkındırmak için yola çıktık. Bakın yüzde 95 saflıkta ve en az 800 milyon ton rezerve sahip ham kaya tuzu yatağımız var. Biz Çankırı'yı tuzu ile dünyaya tanıtacağız. Tuz mağarasını turizme kazandıracağız. Çankırı uzak çağların yakın kentidir. Yaran kültürü bu kentin kimliğidir. Geniş kitlelerle buluşturacağız. Yollar sadece sokakları, caddeleri birbirine bağlamaz. Biz kültürleri de yaşamları da birbirine bağlayacağız. İlimizin turizm potansiyelini ayağa kaldıracağız. Bakın, tarihi ve kültürel varlıklarını koruyan uluslar zenginleşirken, yok edenler yoksullaşırlar. Biz Çankırı'nın tarihine sahip çıkacağız. Çankırı'yı gençlerle birlikte ayağa kaldıracağız. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde Çankırı'yı cazibe merkezi haline getireceğiz ve göçü tersine çevireceğiz."

Konuşmanın ardından partililer, Valiliği, sivil toplum kuruluşlarını ve ilçeleri ziyaret etmek üzere parti binası önünden ayrıldı.