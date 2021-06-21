CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi ve milletvekilleri Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindeki milletvekilleri, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

CHP İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Sezgin Tanrıkulu, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ile Ticaret ve Sanayi Odasına gelen İlgezdi, Yücelik ile bir süre makamında görüştü.

İlgezdi'ye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, kentin ticaret ve çalışma hayatına yansımalarıyla ilgili bilgi veren Yücelik, İlgezdi ve beraberindeki milletvekillerine yöresel gümüş işlemeli Oltu taşı broş ve tespih armağan etti.

Çeşitli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen CHP heyetindeki bazı milletvekilleri de Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetine (DAGC) ziyaret gerçekleştirdi.