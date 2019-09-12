Son Dakika Haberleri: Chp heyetinden hasankeyf ziyareti
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Chp heyetinden hasankeyf ziyareti

46 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki heyet, Ilısu Barajı projesiyle sular altında kalacak, Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesini ziyaret etti.

Chp heyetinden hasankeyf ziyareti, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki heyet, Ilısu Barajı projesiyle sular altında kalacak, Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesini ziyaret etti.
Ilısu Barajı projesiyle sular altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesini ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca başkanlığındaki heyet, incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Karaca, "12 bin yıllık geçmişe sahip, yeryüzünde yaşam alanları olarak en eski 5 yerleşim yerinden olan Hasankeyf'teyiz. Bu sokaklarda gezerken hepimizin içi acıyor. 12 bin yıllık tarihimiz burada sular altında kalacak. Biz tabii ki ülkemizde baraj yapılmasın, demiyoruz. Fakat bu Ilısu Barajı'na alternatif yapılabilecek birçok alan vardı. Bu alanlar maalesef yok sayıldı. 12 bin yıllık geçmişimiz, sulara gömülme tehlikesiyle karşı karşıyadır" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Hasankeyf, Batman, Ilısu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:36 Kaynak: DHA
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