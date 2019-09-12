Chp heyetinden hasankeyf ziyareti

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"Ekrem İmamoğlu siyasi rakibiniz mi?" sorusuna Muharrem İnce'den yanıt: Arkadaşım benim, siyasi akrabam benim

Tuncay Özkan, Muharrem İnce'nin seçim günü içkili olduğunu söylediği iddialarını reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı?