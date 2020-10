CHP heyetinden Kayseri Gazeteciler Cemiyetine ziyaret - Son Dakika

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Altınkaya, yerel medyanın içerisinden bulunduğu durum hakkında heyete bilgi verdi.

Medya sektörünün zor günlerden geçtiğini belirten Altınkaya, "Bu yılın başlarında 'yerel medya can çekişiyor' diye yazılar yazmıştık. O günlerde pandemi Türkiye'de hissedilmeye başlamamıştı bile. O zaman can çekişen yerel medya bugün komada. Bu konuları Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'a da ilettik. Kayseri'de ilan alan 14 gazete vardı, geçtiğimiz aylarda bu sayı 3'e düştü. Medya sektöründe her 4 kişiden biri işsiz." dedi.

Arık ise pandemi sürecinde yetkililerin doğru bilgiyi vatandaşa aktarmadığını iddia etti.

Sağlık Bakanlığının süreci yanlış yönettiğini öne süren Arık, rakamların doğru aktarılmasını istedi.

Kayseri'nin kamu yatırımlarından en az faydalanan illerden olduğunu iddia eden Arık, şöyle konuştu:

"Biz mecliste 'Kayserililer olarak ne zaman hızlı trene bineceğiz?' diye sorduk. Bize verilen yanıt çok ilginçti, 'Projesi yapıldı. Bütçe bulunabilirse yapacağız.' Şu tarihte yapacağız diyemiyorlar. Türkiye güzel ve zengin bir ülke. Yeter ki milletin parasını millet için harcayın. Vatandaş için çalışın diyoruz ve vatandaş için çalışan bir iktidarın kurulması için çalışıyoruz."

Basın çalışanlarının yıpranma haklarının 5 yıldan 3 yıla düşürüldüğünü belirten Sertel de "Yıpranma payı bütün basın emekçileri içindi, sadece basın kartı olanlar için sınırladılar. Basın kartlarını da tek bir merkezden vermeye başladılar. Haklarınız gasbediliyor." diye konuştu.