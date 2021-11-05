CHP Heyetinden KTO' ya Ziyaret - Son Dakika

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Meclis Üyelerinden ve oda katılımcılarından oluşan heyet; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İl ve İlçe yöneticilerinden oluşan heyeti KTO Mustafa Efe Toplantı Salonunda ağırladı.

Özellikle üretim ağına dâhil ettiği ve bünyesinde barındırarak desteklediği kurumların mevcut sorunlarını, çözüm odaklı sonuçlara ulaştırabilmek maksadıyla, yetkililerle paylaşıyor.

Bölgesel anlamda gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında 21.10.2021 tarihinde KTO'ya konuk olan CHP Genel Sekreteri- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Oda üyesi iş insanlarıyla gündemi değerlendirme fırsatı buldu. İş insanları ile istişare konularının detaylıca masaya yatırıldığı ziyaret kapsamında konuşma yapan, CHP Genel Sekreteri- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke "Sorunları içinde yaşayan insanların, bu sorunları birbirine aktarabildiği ve çözümleri birlikte ürettiği bir anlayışı getirmek istiyoruz" dedi.

"Var Gücümüzle Çalışıyoruz"

Yerel mülki amirler, bakanlıklar, iktidar ve muhalefet parti temsilcileri gibi çözüm sunabilecek mercilere, üyelerimizin görüş ve taleplerini iletmek ve takibini yapmak adına durmadan çalışıyoruz.

Körfez'in ekonomik olarak değişimini, hem zihniyet hem de altyapı süreçleri ile birlikte geliştirmek adına her adımı önemseyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk: "üye firmalarımızın sorun ve çözüm önerilerini her ortamda dile getirip daha verimli bir ortam da iş yapabilmeleri için gerekli girişimlerde bulunup projeler geliştirmek için var gücümüz ile çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Körfez'in Üretim Hacmi, Ülkenin Ekonomisinin Özeti

Üretim hacmi ile ekonomimizde hatırı sayılır bir yeri olan bölge, ülke ekonomisine yaptığı katkı oranında, sektörel gelişim düzeylerindeki çözüm önerileri ile de kendi sorumluluğunun bilincinde gerekli mercilerle olan iletişimine devam ediyor. Özellikle Asgari ücret dengeleri, haksız kazançla nasıl bir sistem üzerinden mücadele edileceği gibi genel konuların ele alındığı ziyarette, nakliye sektöründeki yakıt ve yedek parça fiyatlarının artışı ve yangınlardan dolayı ahşap madde fiyatlarındaki artışların hangi yollarla çözüme kavuşturulacağı gibi teknik konular da ele alındı.