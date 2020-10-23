CHP heyetinden MTSO'ya ziyaret - Son Dakika

CHP heyetinden MTSO'ya ziyaret

23.10.2020 16:03
CHP heyetinden MTSO'ya ziyaret, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile TBMM Katip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrrahman Tutdere, Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ve İl Başkanı Enver Kiraz'dan oluşan heyet Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek istişarede bulundular.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile TBMM Katip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrrahman Tutdere, Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ve İl Başkanı Enver Kiraz'dan oluşan heyet Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek istişarede bulundular.

CHP heyetinin kentteki sivil toplum kuruluşları ziyareti kapsamında ilk durağı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Burada TMSO Meclis Başkan Hasan Özkan, Yönetim Kurulu Başkan vekili Celal Abbas Karaduman ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen CHP heyeti, kent ekonomisi ile ilgili sorun ve sıkıntıları dinlediler.

Programda ilk olarak söz alan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Celal Abbas Karaduman, 8 bin 500 üye ile Malatya'nın en önemli sivil toplum kuruluş olduklarını ifade ederek, kent ekonomisi ve OSB'lerine ilişkin özet bilgiler sundu.

1 ve 2. organize sanayi bölgelerinde toplam 320 fabrikanın aktif olarak üretim yaptığını ifade eden Karaduman, bu fabrikalarda ise 26 bin personelin istihdam edildiğini dile getirdi. Malatya TSO olarak, yeni ve nitelikli yatırımlarla fabrika sayısını çoğaltmak ve istihdam rakamlarını arttırma hedefinde olduklarını ifade eden Karaduman, korona sürecinde iş dünyasının yaşadığı sıkıntılara değindi. 7 aydır süren pandemi sürecinde MTSO olarak bazı önlemler aldıklarının da altını çizen Karaduman, "Meclis, yönetim ve meslek komitesi gibi toplantılarımızı video konferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Oda binamızda tüm hijyen kurallarını en üst seviyede tuttuk. Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasakları, bazı sektörlere uygulanan kısıtlamalar ve vatandaşın evde kal çağrılarına kulak vermesi birçok sektörü ekonomik olarak olumsuz etkiledi. Haziran ayıyla birlikte başlayan normalleşme süreciyle bazı sektörler toparlanma aşamasına gelse de bazı sektörler için aynı durum söz konusu değil. Yaşanan bu dar boğazda, hükümetin uygulamaya koyduğu kısa çalışma ödeneği iş dünyasını biraz olsun rahatlattı" dedi.

Malatya'da 4 bin 950 firmanın kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu ve bu kapsamda 29 bin çalışanın kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını ifade eden Karaduman, "Pandemi döneminde kapanan firmalarımız olsa da ticari hayata yeni adım atan ve odamıza kayıt olan firma sayısının daha fazla olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz" İfadelerine yer verdi.

MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan ise, "Bu sıkıntılı günlerde iş dünyasında çekilen sıkıntıları bugün anlatacağız. Derman noktasında vekillerimizden yardım talep edeceğiz. Bu ziyaretin şehrimize büyük faydası olacağı düşüncesindeyim. Bizim bütün bağlı olduğumuz yasalar TBMM'de çıkıyor, bizlerde sayın vekillerimizi bulmuşken dertlerimizi anlatacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbab'da bugün 81 ilde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile milletvekillerinin KOBİ'lerin sorunu ile ilgili ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi. Bu ziyaretler sonucunda elde ettikleri sorun ve sıkıntılar ile çözüm önerilerini rapor haline getirerek TBMM'ye sunacaklarının altını çizen Ağbaba, "Hem pandemi nedeniyle hem de 2018'de başlayan ekonomik kriz nedeniyle ekonomide zor günler yaşıyoruz. Burada bu sorunları en iyi bilen ve konuşması gereken kesimin de sizler olduğunu düşünüyoruz. Sanayicilerimizden, KOBİ'lerimizden alacağımız notları da ilgili yerlere aktaracağız. Sizlerin görüşleri bu nedenle bizler için çok önemli. Partimizin de en önemli politikalarından biri istişaredir" diye konuştu. - MALATYA

CHP heyetinden MTSO'ya ziyaret
CHP heyetinden MTSO'ya ziyaret

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Halk Partisi, Ticaret, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CHP heyetinden MTSO'ya ziyaret - Son Dakika Ekonomi

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