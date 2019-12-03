CHP heyetinden NTO'ya ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yönetimi Nizip Ticaret Odası (NTO)'yu ziyaret etti.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanı Bekir Karabacak ve NTO Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan ve aralarında CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Gaziantep il Başkanı Lütfü Demir, CHP Nizip İlçe Başkanı Haluk Kahraman ve beraberindeki heyet ile görüş alışverişinde bulunuldu.

NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nizip Ticaret Odası'nın olduğu faaliyetler ve projeleri hakkında heyete bilgi verdi.

Nizip'in sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili de bilgiler veren Karabacak, Nizip'in en büyük ihtiyacı olan barak ovası sulama projesi ile ilgili siyasilerin ve sivil toplum kuruluşlarının kamuoyu oluşturularak çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ise NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak ve meclis ve yönetim kurulu üyelerine sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederek, NTO Meclis ve Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Gaziantep'in sanayisi ve tarımıyla Türkiye'nin çok önemli illerinden biri olduğunu vurgulayan Milletvekili Emecan, "Bizler de bugün Gaziantep'in sorunları nelerdir nasıl çözülebilir ve çözüme kavuşmayan sorunların çözülememesinin sebepleri nelerdir ? Bunları dinlemek için gelmiş bulunmaktayız." dedi.

Ziyarete NTO Meclis Başkan Yardımcısı Necdet Başeğmez, NTO Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Özkaya, Hüseyin Yaprak, NTO meclis üyeleri ve CHP il ve ilçe teşkilatı üyeleri de katıldı.