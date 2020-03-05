CHP heyetlerinden 24 ile ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP heyetlerinden 24 ile ziyaret - Son Dakika

CHP heyetlerinden 24 ile ziyaret

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine 24 ilde çalışma yapıp rapor hazırlayan milletvekili heyetleri, üçüncü kez bu illere gidecek.

CHP heyetlerinden 24 ile ziyaret, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine 24 ilde çalışma yapıp rapor hazırlayan milletvekili heyetleri, üçüncü kez bu illere gidecek.

CHP Grup Başkanlığı, milletvekillerinden, çalışmalarını bölgede etkili sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri üzerinde yoğunlaştırmalarını istedi.

Milletvekillerinden, sivil toplum örgütleri ile kanaat önderlerinin iletişim bilgilerine raporlarında yer vermesi de talep edildi.

En az dört milletvekilinden oluşacak heyetler Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat'ta incelemelerde bulunacak.

Bölgenin genel sosyal ve ekonomik durumunu inceleyecek olan heyetler, bölgedeki siyasi iklim ve gelecek dönemde halkın siyasi eğilimlerinin değiştirilmesi konusunda izlenmesi gereken yol haritasını belirleyecek.

Milletvekilleri, bölge halkının iktidardan başlıca şikayet konularını, yürütülen parti politikalarının bölge açısından CHP'yi güçlü ve zayıf kılan unsurlarını, bölge halkının temel sorunlarını ve bu konuda CHP'den beklentilerini tespit edecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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