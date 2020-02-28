CHP, İdlib'de ölen Türk askerleriyle ilgili TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Suriye'de en az 29 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yarın kapalı oturumla toplantıya çağırma kararı aldıklarını duyurdu.



CHP'nin merkez yönetim kurulu toplantısının devam ettiğini belirten Öztrak, "Ne Libya ne İdlib Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı etmez." dedi.