CHP İl Başkan Yardımcısı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP İl Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

08.03.2022 09:18
CHP İl Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Kırklareli'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş gözaltına alındı.

Kırklareli'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş gözaltına alındı.

Kırklareli C.Başsavcılığınca başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geç yıl tutuklanmıştı.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş'ın rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi

Cumhuriyet Halk Partisi, Ender Sevinç, Kırklareli, Rüşvet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP İl Başkan Yardımcısı gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Hayallerini gerçekleştirdi! Kadın şoför çekici operatörü oldu
09:53 Antalya'da gerçekleşecek Ukrayna zirvesinin perde arkası! Erdoğan rica etmiş, Putin kırmamış
09:49 Beştepe'de Zelenskiy çatlağı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a göre Zelenski 'Soros destekli ve İsrail itmeli' biri
09:38 Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu: Ben kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz!
09:32 Karşıdan karşıya geçmek isterken taksinin altında kaldı!
09:28 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:26 Dini nikahlı eşi tarafından 8 Mart Kadınlar Günü'nde bıçaklandı!
09:24 Dans eden kadın şarkıcının bir anda göğsü açıldı, stüdyodakiler dondu kaldı
09:21 Alpay Kazan'ın ölüm haberini alan Survivor yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı!
09:20 İşte muhtemel senaryolar: Rusya savaşı kazanırsa ne olur, uzmanlar da ikiye bölünmüş durumda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 10:04:39. #1.12#
SON DAKİKA: CHP İl Başkan Yardımcısı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement