CHP İl Başkan Yardımcısı gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş gözaltına alındı.
Kırklareli C.Başsavcılığınca başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geç yıl tutuklanmıştı.
KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş'ın rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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