CHP İl Başkanı Ali Çankır'ın 2020 mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP İl Başkanı Ali Çankır'ın 2020 mesajı - Son Dakika

CHP İl Başkanı Ali Çankır'ın 2020 mesajı

6 saat önce

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yeni yılın gelmesi nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

CHP İl Başkanı Ali Çankır'ın 2020 mesajı, System.String[]

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yeni yılın gelmesi nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.


CHP'li Ali Çankır, mesajımda şu ifadeleri kullandı:


"Martın Sonu bahar diyerek yola çıktığımız 2019 yılını Türkiye'nin dört bir yanında halkımızın desteğiyle elde ettiğimiz başarı sonucunda oluşan yeni umutlarla bitiriyoruz.Halka hizmeti öncü olarak benimsemiş olan partimiz yerelde halkın talep ve ihtiyaçlarına çözüm noktası olmuş,halkımızın yüzünü her daim güldürmeyi başarmıştır.2019 yılı iktidar sahiplerinin yanlış üretim ve ekonomik politikaları sonucunda halkımızda sosyal ve ekonomik anlamda çöküntüye sebep vermiştir.İşsizlik ve yoksulluk artmış,kadın cinayetleri her daim gündemi oluşturmuş,halkın sırtına yükledikleri zamlarla ekonomi ayakta tutulmaya çalışılmıştır işsizlik temel sorun haline gelmiştir.2020 yılına girerken yoksulluğun ve yolsuzluğun olmadığı,milli değerlerimizin peşkeş çekilmeyip aksine sahip çıkıldığı,adaletsizliğin yerini hukukun,işsizliğin yerini refahın,şiddetin yerini kadına saygının aldığı,çatışmanın yerini barışın aldığı,herkesin eşit özgür ve hayallerinin peşinden koşma hakkına sahip olduğu bir yıl yaşaması umuduyla tüm hemşehrilerimin yeni yılını içtenlikle kutlar sağlık,huzur ve başarılı bir yıl geçirmesini temenni ederim" - AYDIN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:37 Kaynak: İHA
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