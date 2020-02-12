CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı - Son Dakika

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

6 saat önce

CHP İl Kongresi'nde 335 oy alarak, rakibi mevcut başkan Ahmet Kumbul'u 43 farkla geride bırakıp başkanlığa seçilen Nusret Bayar, bugün mazbatasını aldı.

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı, System.String[]

CHP İl Kongresi'nde 335 oy alarak, rakibi mevcut başkan Ahmet Kumbul'u 43 farkla geride bırakıp başkanlığa seçilen Nusret Bayar, bugün mazbatasını aldı. Bundan sonraki süreçte işlerinin zor olduğunu belirten Bayar " Zorlukları birlikte aşacağız, CHP'yi Antalya'da birinci parti yapacağız" dedi.


Bayar, mazbatasını Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünden aldı. Mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamara "İl binasında değil sokaklarda çalışacağız" diyen İl Başkanı Bayar, "Eski milletvekillerimiz, yeni milletvekillerimiz, eski belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla beraber çalışacağız" diye konuştu. Bayar, paydaşlarla beraber önümüzdeki süreçlere hazırlanacaklarını, kentin ve Türkiye'nin sorunlarını ele alacaklarını kaydetti. Nusret Bayar, "35 yıldır siyasetin içerisindeyim. Bu mevkiye adım adım, tırmana tırmana geldim. Tüm sorunları biliyorum, sorunların çözümünü de biliyorum. Herkes rahat olsun" dedi. - ANTALYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Nusret Bayar, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Kanal İstanbul başvurusunu reddetti
Son dakika: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt: FETÖ'nün en büyük siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'dur Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:04:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]