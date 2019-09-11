Son Dakika Haberleri: CHP İl Başkanı Bilge: "Fındıkta tek çözüm FİSKOBİRLİK'in devreye sokulmasıdır"
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CHP İl Başkanı Bilge: "Fındıkta tek çözüm FİSKOBİRLİK'in devreye sokulmasıdır"

1 saat önce

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, fındık sektöründe sorunların tek çözüm yolunun acilen FİSKOBİRLİK'in devreye sokulması olduğunu söyledi.

CHP İl Başkanı Bilge:

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, fındık sektöründe sorunların tek çözüm yolunun acilen FİSKOBİRLİK'in devreye sokulması olduğunu söyledi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Giresun İl Başkanı Bilge "Fındıkta taban fiyat açıklandığında gerekli uyarılarımıza kimse kulak vermedi. Biz olacakları önceden görerek endişelerimizi tek tek belirttik. Fındıkta kota olayına Giresun Ziraat Odamız ve CHP olarak bizler ayrı ayrı dikkat çektik. Ancak her yıl olduğu gibi yine üreticilerimize oyun oynamıştır. Fındıktaki tekelleşmeye ve kartellere açıkça destek verilmektedir. Üreticimiz 10 dönümlük alanda yaklaşık bin 500 kg fındık almaktadır. Bu fındık TMO'nun kapısına götürüldüğünde uygulanan kota nedeniyle TMO 600 kg'ını almaktadır. Geriye kalan 900 kg fındığı üreticimiz düşük fiyata manavlara vermek zorunda bırakılmıştır. Üreticinin TMO'ya gitmemesi için TMO özel çaba harcamaktadır. Bir yılda fındık ihracatından ülkemize yaklaşık 3 milyar dolar döviz girdisi olmaktadır. TMO alım yaptığı birçok ilçemizde 1 Ekim itibariyle alım yerlerini kapatacağı duyumunu almış bulunuyoruz. TMO bir açıklama yapıyor, 'fındık alımında kota yok' diyor. Neredeyse fiyatların düşüşünden kendileri sorumlu değilmiş gibi utanıp sıkılmadan Ziraat Odasını suçlamaya kalkıyor. Her ilçemizde birbirinden farklı kota uygulaması yapmanın hiçbir mantığı yoktur. Bu davranışla birçok ilçemiz cezalandırılmaktadır. Üreticimizin alın terine saygı duyuyorsanız TMO'ya gelen fındığın tamamını geri çevirmeden alacaksınız. Her zaman söylediğimiz gibi tek çözüm yolu FİSKOBİRLİK'in acil olarak devreye sokulmasıdır. Tekelci firmaya karşı rekabet oluşturulmalı, FİSKOBİRLİK'te işlenen fındığın uluslararası piyasaya girişinin sağlanmalıdır" dedi. - GİRESUN

Cumhuriyet Halk Partisi, Giresun, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:58 Kaynak: İHA
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