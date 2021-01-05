CHP İl Başkanı Binzet'in açıklamalarına Başkan Dağtekin'den cevap - Son Dakika

CHP İl Başkanı Binzet'in açıklamalarına Başkan Dağtekin'den cevap

05.01.2021 10:58
CHP İl Başkanı Binzet'in açıklamalarına Başkan Dağtekin'den cevap, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, CHP İl Başkanı Burak Binzet'in AK Parti Milletvekili ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, CHP İl Başkanı Burak Binzet'in AK Parti Milletvekili ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Milletvekilinin eski danışmanıyla ilgili CHP İl Başkanının yaptığı açıklamaya 'yazık ki ne yazık' ifadeleriyle tepki gösteren Mehmet Dağtekin, " 15 Aralık 2020 tarihinde bizzat milletvekilimiz tarafından görevden alınan ve bu görevden alınmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tutanaklarında yer almasına rağmen Başkan Binzet'in adeta bunun üzerinden nasıl bir siyasi rant devşiririm telaşına düşmesi hele hele kendi partilerinde her gün yeni bir taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı bir dönemde ahlaki değerlerden dem vurması hariçten gazel okumaktan öteye gitmez" dedi.

Dağtekin "Aslında yapılan açıklamalar şu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi; CHP yeri geldiğinde yasal haklar üzerinden yılmaz savunucu rolünü üstlenir, ancak çarşaf çarşaf yayınlanan özel hayat olunca CHP İl Başkanı da buna teşne olur. Hele hele bu mevzu şantaj malzemesine bile açık bir konuysa hak, hukuk ve adaletten bahseden il başkanının kendi değerleriyle tezat bir şekilde bu konuyu gündeme getirmesi ayrıca manidardır. Siyasi hayatını Adıyaman'a hizmetle geçirmiş olan Milletvekilimizi bu tür konular üzerinden vurması ise bir başka garabettir. Başkan şunu bilin ki; AK Parti hatanın ve yanlışın yanında durmaz. Ancak CHP'de her gün yeni bir taciz ve cinsel istismar iddiaları ile ilgili iki kelam etmemenize ne demeli? Binzet, Yeşilçam filminden örnek vererek aklı sıra Adıyaman'a yapılan hizmetleri hicvetmeye devam ededursun, biz Adıyaman'ımıza hizmet ederek tarih yazmaya edeceğiz. 19 yılda AK Parti iktidarıyla birlikte Adıyaman'ımıza yapılan devasa yatırımları havsalaları alamadığı için film üzerinden, film çevirmelerini normal karşılıyoruz. Zira geçmişlerinde bu memlekette dikili ağaçları, dikili bir taşı olmayanlar eski Türkiye'nin eski filmleriyle avunurlar. Ayasofya'nın ibadete açılması elbette hayalimizdi. Sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda bütün İslam aleminin hayaliydi. Demecinde Ayasofya hassasiyeti üzerinden AK Parti'yi popülizmle suçlayan Binzet acaba Ayasofya kararı Meclis'te okunurken HDP'lilerle beraber adeta yasa giren CHP'li milletvekilleriyle ilgili söyleyecek bir sözü var mı? Bulunduğumuz her platformda gelin Adıyaman'ımız için ortak paydamız olsun ve ortak projelerimiz olsun diyoruz. Adıyaman'ımıza bir proje önerileriniz varsa birlikte bunu tartışalım ve somut adımlar atalım dememize rağmen, suni gündemler üzerinden polemikler oluşturmak ne CHP'nin yararınadır ne de Adıyaman'ın. Hatta canlı yayınlardan birinde 'Adıyaman için projeleriniz nelerdir' diye sorulduğunda hiçbir öneri getiremeyen Sayın Binzet, program boyunca ana muhalefet olmanın verdiği konforla eşikten yorum yapmaktan öteye gidemedi. AK Parti olarak biz, yolumuzun Hakk'a varacağının şuurundayız. Allah'ın izniyle Bu yoldan dönmeyeceğiz. O yol; Halka hizmetkar olmak, Hakk'ın rızasını almaktır. AK Parti siyaseti demek ülke için, Adıyaman için eser üretmek, millete hizmet etmek demektir. Binzet sizin Adıyaman'a hizmet etme gibi bir derdiniz olmadığından ancak azledilmiş bir danışmanın özel hayatı üzerinden bir kez de olsa gündem olmak istiyorsunuz, yazık hem de ne yazık" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

CHP İl Başkanı Binzet'in açıklamalarına Başkan Dağtekin'den cevap

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP İl Başkanı Binzet'in açıklamalarına Başkan Dağtekin'den cevap - Son Dakika


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