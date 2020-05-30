CHP İl Başkanı Binzet'ten Hızlı Tren eleştirisi - Son Dakika

CHP İl Başkanı Binzet'ten Hızlı Tren eleştirisi

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, "Adıyaman hızlı tren hattına 2020 yılı bütçesinden ayrılmış bir lira dahi yok" dedi.

CHP İl Başkanı Binzet'ten Hızlı Tren eleştirisi, System.String[]

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, "Adıyaman hızlı tren hattına 2020 yılı bütçesinden ayrılmış bir lira dahi yok" dedi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın, Hızlı Tren Projesiyle ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Hızlı tren ile ilgili daha önce iktidar partisine mensup milletvekillerinin daha önceki açıklamalarına yer veren Binzet, "Hızlı tren ile ilgili çeşitli tarihlerde müjdeler verildi. Ancak, hızla devam eden Adıyaman hızlı tren hattına 2020 ulaştırma bütçesinde ayrılmış bir lira dahi yok. Şimdi Adıyaman hızlı tren hattına ait müjdeli haberlere bakalım. 26 Aralık 2016, 4 Temmuz 2017, 8 Kasım 2017, 01 Mart 2018 tarihlerinde çeşitli medya kuruluşlarında Ahmet Aydın, hızlı trenle ilgili müjdeler verdi.

90 yıldır faaliyette olan Ulukışla, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa demiryolu hattı, hızlı tren yapımı programında değil. Bu hatta hızlı tren çalışması yapılmıyor. 90 yıldır faaliyette olan Narlı, Pazarcık, Gölbaşı, Malatya, Elazığ, Erzurum Demiryolu hattı hızlı tren yapımı programında değil. Bu hatta hızlı tren çalışması yapılmıyor.

Fakat henüz demir yolu hattı bile olmayan Gölbaşı Adıyaman Kahta arasında, konvansiyonel hızlı tren etüt projesi çalışması yapılıyor. Her nedense bu etüt çalışması 26 Aralık 2016 tarihinden beri 4 yıldır bir türlü bitmiyor" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 02:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP İl Başkanı Binzet'ten Hızlı Tren eleştirisi - Son Dakika

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