CHP İl Başkanı Çankır; "8 Mart, kadın dayanışması ve mücadelesinin simgesidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP İl Başkanı Çankır; '8 Mart, kadın dayanışması ve mücadelesinin simgesidir' - Son Dakika

CHP İl Başkanı Çankır; "8 Mart, kadın dayanışması ve mücadelesinin simgesidir"

7 saat önce

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadın dayanışması ve mücadelesinin simgesidir" dedi.

CHP İl Başkanı Çankır;

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadın dayanışması ve mücadelesinin simgesidir" dedi.


CHP İl Başkanı Çankır, 8 Mart mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Anadolu'nun her karış toprağında kadın erkek ayrımı yapmadan çok büyük bir inanç ve azimle kazanılan Cumhuriyet ile ülkemizin her ferdi çok büyük kazanımlar sağlamıştır.


Zorlukları aşıp, yokluklara göğüs gerip vatanına, toprağına sahip çıkan, Mehmetçikleri yetiştiren kadınlarımız ise Cumhuriyet devrimine adını altın harflerle yazdırmış, verdikleri emek ile geçmişten günümüze şanlı zaferlerimizin kazanılmasındaki verilen mücadelenin kahramanları olmuştur. Nüfus sayımında sadece erkeklerin sayıldığı bir anlayıştan bugünlere kadar Cumhuriyet sayesinde kadınlarımız birçok hak kazanmış toplumda önemli bir yere gelmişlerdir. Fakat günümüzde ise uygulanan yanlış politikalar, bazı düşünceler ve önyargılar ile kadınlarımız ötekileştirilmeye çalışılıyor, sosyo-ekonomik sorunlar başta olmak üzere birçok şiddet ve taciz olayları ile kadınlarımız zor bir yaşam sürdürmek zorunda kalıyor. Kadına zarar vermek, kadına şiddet uygulamak sadece fiziksel ya da psikolojik olarak zarar vermek anlamına gelmemeli, yaşanan her olumsuzluğa sessiz kalmanın da bir şiddet olduğu unutulmamalıdır.


Kadın sadece anneliği ile değil bir birey olarak görülmeli tek bir kimliğin içinde tanımlanmamalıdır. Kadına ve kadınlarımızın emeklerine değer verip saygı göstermek her şeyden önce insani, ahlaki ve vicdani bir duygudur. Çalışma yaşamı başta olmak üzere kadınlarımızın toplumdaki yeri ve görevleri itibariyle kendini ifade edebilmesi, toplumdaki hak ettiği yeri alması için gerekli mücadeleyi dün olduğu gibi bugün ve yarında vermeye devam edeceğiz.


Geleceğimizin ve gelecek nesillerimizin güvencesi kadınlarımızla beraber Cumhuriyet devrimlerine sımsıkı sarılıp, Cumhuriyet dolu yarınları hep beraber inşa edeceğiz.


Şiddete, sömürüye, eşitsizliğe karşı hayatının her alanında direnen tüm kadınlarımıza saygılarımı sunuyor, asla yalnız yürümeyeceklerini belirtiyor, sevginin elçisi, insanlığın kanatları olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:50 Kaynak: İHA
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