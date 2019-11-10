Son Dakika Haberleri: CHP İl Başkanı Çankır; "Atatürk, ilkeleri ve hedefleriyle bize önderlik etmeye devam ediyor"
Son Dakika Politika CHP İl Başkanı Çankır; 'Atatürk, ilkeleri ve hedefleriyle bize önderlik etmeye devam ediyor'

CHP İl Başkanı Çankır; "Atatürk, ilkeleri ve hedefleriyle bize önderlik etmeye devam ediyor"

7 saat önce

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 10 Kasın Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

CHP İl Başkanı Çankır;

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 10 Kasın Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.


Çankır, mesajında; "Emperyalist ülkelere karşı vermiş olduğu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle, işgal altındaki bütün ulusların umudu ve lideri olmuş, öngörüsü, zekası ve yapmış olduğu devrimlerle bir ulusun küllerinden yeniden doğmasını sağlamış, içinde bulunduğu çağın en çağdaş ve en uygar devletini kurarak bizlere emanet etmiş, Kurtarıcımız ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılalı 81 yıl oldu.


İşgal altında bir ulusun, cemiyet, fırka ve tarikatlara bölündüğü, tarihimizin en zorlu zamanlarında en zor gözüken kararları almış, kandırmadan ve kandırılmadan uzlaşmaz denilen tüm ulusu kitleleri ile birlikte uzlaştırmış, ülkeyi milli mücadele bayrağı altında birleştirmiş, siyasi deha, büyük asker, tek ve ebedi başkomutan dünya lideri Gazi Mustafa Kemal'in yolunda ve izinde milyonlarla onun fikir ve düşünlerini dünden bugüne, bugünden yarına anlatmak ve yaymak uğruna çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.


Bedeniyle aramızda olmasa dahi, Mustafa Kemal Atatürk bizlere devrimleri, ilkeleri ve hedefleriyle önderlik etmeye, bizim yön göstericimiz olmaya devam ediyor. Sonsuza kadar da devam edecektir. Ebedi Liderim Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81.yılinda saygı, sevgi ve hasretle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:18 Kaynak: İHA
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