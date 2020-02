CHP İl Başkanı Çankır;

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, hafta sonu yapılan kongrede yeniden göreve seçilmesinin ardından yeni yönetimiyle birlikte mazbatasını aldı.



İl kongresinin ardından bugün İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını kalabalık bir partiliyle birlikte alan Çankır, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm paydaşlarına bir kez daha yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Bu yeni dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın'da uğramadığı köy, gitmediği ev, çalmadığı kapı, iz bırakmadığı sokak kalmayacak. Hemşehrilerimizle sıklıkla bir araya gelerek fikir ve görüşlerimizi paylaşarak yapılacak olan çalışmaları beraber yöneteceğiz. Güçlü ilçe örgütlerimiz var, dinamik bir gençlik kollarımız var, sahada her gün aktif şekilde çalışan kadın kollarımız var. Binlerce üyesiyle Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanlığı, bu Pazar seçim olsa dahi seçime en hazır il örgütümüzdür" dedi.



"CHP Aydın İl Başkanlığı halkındır, halkın evidir"



"Yerel seçimlerde kazandığımız zaferlerin ardından belediyelerimizin icraatlarını ve yapılacak olan hizmetleri vatandaşımıza gittiğimiz her yerde anlatmaya devam edeceğiz" diyen Çankır, "İktidarın yolunun yerelden geçtiğini biliyoruz. 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da Türkiye'nin büyükşehirlerinin İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Mersin'in, Adana'nın, Eskişehir'in, Aydın'ın anahtarını aldık, milletimizin takdiri ve örgütümüzün azmiyle Türkiye mazbatasını da ilk seçimde alacağız.



Bu hedef ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin istek, talep ve dertlerinde her daim yanında olmaya devam edeceğiz. CHP Aydın İl Başkanlığı halkındır, halkın evidir. Tüm hemşehrilerimize kapımız 7 gün 24 saat açıktır. Göreve geldiğimiz günden bugüne her daim yanımızda olan, bizlerin halk ile buluşmasına katkıda bulunan tüm basın emekçilerimiz ile de yeni dönemde çalışacak olacağımızın mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.



"Ortada bir problem yok"



Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinde Başkanvekili Barış Altıntaş ve Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay arasında yaşanan gerilimle ilgili soruya cevap veren Ali Çankır, "Aydın'da hiçbir CHP'li belediye arasında sıkıntı yok. Biz ortada bir problem olduğunu düşünmediğimiz için taraflarla her hangi bir görüşme yok. Aydın'da Millet İttifakı'nda yer alan CHP ve İYİ Partili belediyeler uyum içerisinde halka hizmet ediyorlar. İki kişi arasında yaşanan bir durum olduğunu düşünüyorum ve bu da aşılmayacak kadar önemli bir problem değil" - AYDIN