Son Dakika Haberleri: CHP İl Başkanı Çankır'dan AK Partili Kerem Ali Sürekçi'ye eleştiri
Son Dakika Politika CHP İl Başkanı Çankır'dan AK Partili Kerem Ali Sürekçi'ye eleştiri

CHP İl Başkanı Çankır'dan AK Partili Kerem Ali Sürekçi'ye eleştiri

6 saat önce

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik gerçekleşen hareketi savunduğunu iddia ettiği AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekçi'yi eleştirdi.

CHP İl Başkanı Çankır'dan AK Partili Kerem Ali Sürekçi'ye eleştiri, System.String[]

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik gerçekleşen hareketi savunduğunu iddia ettiği AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekçi'yi eleştirdi.


CHP'li Ali Çankır yaptığı açıklamada; "İzmir'de partimizin Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı akabinde yerel gazetelere talihsiz açıklamalar yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekçi mesnetsiz ifadeleri ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na yapılan seviyesizce hareketin savunucusu olmuştur. Bu tavır AK Parti'nin kadına ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin bakış açısının tezahürüdür. Yerel seçimlerde aşama kaydedemedikleri İzmir ve Aydın gibi kentlerimizde belediyelerimize yönelik gerçekleştirilen yetki gasplarını ve başarısızlıklarını örtbas etme amaçlı gündem değiştirme isteklerini anlıyoruz. Ancak; kadın bir siyasetçiye yönelik yapılan bu davranışı onaylamalarını ve savunmalarını anlayamıyoruz. İzmir gibi çağdaş bir kentte bu denli bağnaz düşüncede olabilecek bir İl Başkanı'nı milletin takdirine bırakıyoruz. Mustafa Savaş'ın yaptığı sorumsuzca davranışın akabinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir tavır göstermemesini tepkisizlik olarak savunma biçimine dönüştürme gayretleriniz boşadır. O anda tepki göstermemesi çağdaş Türk kadınına yakışan nezaketindendir, asaletindendir. Bu nedenle AK Parti İzmir İl Başkanı'na tavsiyemiz, kamuoyunun önünde gerçekleşen ve tüm Türkiye tarafından kınanan bu olayın savunuculuğunu yapmak değil, yaşadığı kente yakışan bir birey olarak kim tarafından yapılırsa yapılsın hamaset siyasetini bir kenara bırakarak, kadınların kamusal alandaki yerini ve toplumdaki saygınlığını artıracak davranışlarda bulunmasıdır" dedi. - AYDIN

Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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