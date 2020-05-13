CHP İl Başkanı Çankır'dan Didim Belediye Başkanı Atabay'a destek - Son Dakika

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, rant odaklarının hedefi haline geldiğini iddia ettiği Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a destek verdi.



CHP İl Başkanı Ali Çankır, yaptığı açıklamada; "2014 yılından bu yana Didim'in daha yaşanılabilir bir turizm kenti olması için mücadele veren Didim Belediye Başkanımız Ahmet Deniz Atabay Didim'in silüetini bozan kent ve halk karşıtı faaliyetlere izin vermediği için, bir takım rant odaklarının hedefi haline gelmiş; tehditlere, hakaretlere, küfürlere maruz kalmış ve hatta evinin kurşunlanmasına kadar giden bir süreç yaşamıştır. Bu süreçte hem Belediye Başkanımız hem de örgütümüz kararlı duruşlarından taviz vermeyerek geri adım atmamış rantçılara geçit vermemiştir.



Son zamanlarda Kovid-19 virüs salgınını fırsat bilerek yurdumuzun bazı bölgelerinde olduğu gibi, Aydın'ımızın turizm gözdesi olan Didim'de de salgın tedbirlerini fırsata çevirmeye çalışan kamuoyunca bilinen malum çevreler, kaçak yapılaşmaya devam etmek istemişler ve buna müsaade etmeyen Belediye Başkanımız A. Deniz Atabay'a, Meclis üyelerimize, kadın bürokratlarımıza ve çalışanlarına karşı sosyal medyadan çirkin saldırılara başlamışlardır" dedi.



"Bu rant çeteleri, ne yaparlarsa yapsınlar emellerine asla ulaşamayacaklar" diyen Çankır, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu gibi baskılarla, tehditlerle, hakaret ve yalanlarla, rant için değil halk için çalışan Belediye Başkanımızı, Meclis üyelerimizi ve çalışanlarını korkutamayacaklardır. Yaşanılan bu süreçte Belediye Başkanımız Ahmet Deniz Atabay rantçılara karşı verdiği mücadelede asla ve asla yalnız değildir.



Aydın örgütü olarak bizler dün olduğu gibi bugün de örgütümüzün tüm kademeleriyle birlikte halkımızdan aldığımız desteğin verdiği güçle Belediye Başkanımızın, Meclis Üyelerimizin ve Bürokratlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu başta rant sevdalıları olmak üzere herkesin bilmesini istiyor başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" - AYDIN