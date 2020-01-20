CHP İl Başkanı Çankır'dan JES açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP İl Başkanı Çankır'dan JES açıklaması - Son Dakika

CHP İl Başkanı Çankır'dan JES açıklaması

6 saat önce

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın'da tartışma konusu olan Jeotermal Enerji Santralleri (JES) hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP İl Başkanı Çankır'dan JES açıklaması, System.String[]

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın'da tartışma konusu olan Jeotermal Enerji Santralleri (JES) hakkında açıklamalarda bulundu.


Ali Çankır, yaptığı açıklamada; "Yıllardan bu yana güzel şehrimiz Aydın'ı, Aydın Ovasını, havamızı, suyumuzu ve toprağımızı durmaksızın zehirleyen jeotermal santraller ile ilgili tartışmalar büyüyünce görüyoruz ki Aydın Valiliğini telaş sarmış. Bir kere şunun bilinmesinde fayda var; merak etmeyiniz, Aydın halkı artık kokunun ne kokusu olduğunu anlıyor. Özellikle Efeler ilçesinin batı mahallelerinde dahi zaman zaman ortaya çıkan o çürük yumurta kokusu insanların camlarını açmalarına dahi mani oluyor.


Hatırlatmak isterim geçtiğimiz yıllarda kamu kurumlarının katılmasını engelleyerek ihale edilen çiftlik sahası da bu bölgede. Yani var olan koku yetmezmiş gibi; yeni kuyular ve santralde yolda. Bizim sahip olduğumuz her şey tam da burada, bu şehirde ve Aydın halkı artık şehrinin kaderiyle ilgili kararlarını hancılara yani Aydın halkına da lütfedilip sorulmasını istiyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu, eşinin Demirtaş'ın tiyatrosuna gitmesine destek verdi
Selahattin Demirtaş'tan "Tiyatro" tartışmalarına ilk yorum: Dayanışma mesajıdır AK Parti, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını neden istemedi? Erdoğan yanıtladı CHP'li Öztrak: "Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim"

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:09:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP İl Başkanı Çankır'dan JES açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]