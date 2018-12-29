CHP İl Başkanı Çankır, İstifa Eden Söke İlçe Teşkilatına Teşekkür
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Ali Çankır, görevinden istifa eden CHP Söke İlçe başkanı ve teşkilatına teşekkür ederek "Partimizi daha güçlü kılacak başkan ve yönetimi atayacağız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Aydın
İl Başkanı Ali Çankır, görevinden istifa eden CHP Söke
İlçe başkanı ve teşkilatına teşekkür ederek "Partimizi daha güçlü kılacak başkan ve yönetimi atayacağız" dedi.
CHP İL başkanı Çankır, açıklamasında "Söke İlçe Yönetiminin istifaları şu an itibari ile elimize ulaştı. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Söke'de önümüzdeki günlerde partimizi yerel seçimlerde güçlü kılacak bir ilçe başkanı ve yönetim kurulu atayacağız. Dinamik ve birikimli bir kadroyu oluşturmak için görüşmelerimizi kısa zamanda sonuçlandırarak kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:29 Kaynak: İHA
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