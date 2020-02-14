CHP İl Başkanı Çankır, "Okullar siyaset üstü bir konudur" - Son Dakika
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CHP İl Başkanı Çankır, "Okullar siyaset üstü bir konudur"

6 saat önce

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Okullarımızın depremlere olan dayanaklığı konusunda yapılacak olan çalışmanın siyaset üstü bir konudur" dedi.

CHP İl Başkanı Çankır,

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Okullarımızın depremlere olan dayanaklığı konusunda yapılacak olan çalışmanın siyaset üstü bir konudur" dedi.


AK Partili Rıza Posacı'nın okullrın depreme dayanıklılığıyla ilgili yaptığı açıklamaya değinen CHP'li Ali Çankır, "Ülkemizde son günlerde sıkça meydana gelen depremlerden sonra yaşadığımız kentlerin, evlerin ne kadar dayanıklı ve ne kadar sağlam bir altyapıya sahip olduğu konusunda tartışmalarda yapılmaya, gündemde sürekli olarak konuşulmaya başlandı. Fakat burada biz bir şeye dikkat çekmek istiyoruz. Aydın genelinde bulunan tüm okullarımız ne kadar depreme dayanıklı? Bu konuda AK Parti Milletvekili Rıza Posacı yaptığı açıklama ile 160 okulun risk altında olduğu ve güçlendirme çalışmasına bu yılsonu başlanacağını belirtti. Bunca yıldır iktidar partisinin Aydın'da deprem riskiyle ilgili hiçbir tedbir çalışması yapmadığı ortaya serpildi. Bu trajikomik açıklama hepimizi derinden yaraladı. İhmale asla gelmeyecek bu konu aklınıza il kongremizde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun 2Aydın'da 160 okul risk altında biz Büyükşehir olarak bize düşenden fazlasını yapmaya hazırız' açıklamasından sonra geldiğinin farkındayız. Bu okullara neden bu zamana kadar güçlendirme çalışması yapılmaması çocuklarımızı hiç düşünmediğinizin açıkça göstergesidir. Çocuklarımız şuan risk altındaki okullarında eğitimine devam ederken bu konuda ilgisizliğinizden hiç endişe duymadığınızdan hemşehrilerimiz tedirgin" dedi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Eylem Planında 2012'de sadece 3, 2013 yılında sadece 1 ve 2014 yılında 0 okulda ihtiyaçlar doğrultusunda güçlendirme çalışması yapıldığının belirtildiğini kaydeden Çankır, "Aydın'da onca okul geçmiş yıllardan beri faaliyetini sürdürürken sadece 4 okulun mu ihtiyacı oldu güçlendirme çalışmasına? Kaldı ki AK Parti Milletvekili Rıza Posacı, 160 okulun risk altında olduğunu beyan etti. Aydın'ımızın geleceği, ailelerin en değerlisi çocuklarımız sizler için bu kadar mı önemli? Unutmayalım ki her aile çocuğunu güvendiği, gözü arkada kalmayacak bir okula göndermek ister ve buda en doğal hakkıdır. Bu konuda ailelerimizin içini rahatlatmak, gerekli tedbirleri almak ve çalışmaları yapmak için ilgililerle CHP Aydın İl Başkanlığımız, İYİ Parti Aydın İl Başkanlığımız yerel yönetimlerimizden de alacağımız destekle çalışmaya hazırdır. Bizler bu konuyu çok önemsiyor ve önceliğimiz olarak görüyoruz. Okullarımızın depremlere olan dayanaklığı konusunda yapılacak olan çalışmanın siyaset üstü bir konu olduğunu düşünüyor, kesinlikle ihmal etmememiz gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Siyaset, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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