CHP İl Başkanı Çankır; "Şimdi hep birlikte hedefe yürüme vaktidir" - Son Dakika
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CHP İl Başkanı Çankır; "Şimdi hep birlikte hedefe yürüme vaktidir"

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Olağan Aydın İl Kongresi'nde yeniden göreve seçilen İl Başkanı Ali Çankır, "Şimdi çizmeleri yeniden giyme vaktidir" dedi.

CHP İl Başkanı Çankır;

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Olağan Aydın İl Kongresi'nde yeniden göreve seçilen İl Başkanı Ali Çankır, "Şimdi çizmeleri yeniden giyme vaktidir" dedi.


Kongrede kendisine destek veren vermeyen tüm partililerine teşekkür eden CHP İl Başkanı Ali Çankır, "Her bir üyeme; 3 seçimdir Aydın'da başarıyla taçlandırdığımız ve dalgalandırdığımız 6 oklu bayrağımızı 'Türkiye Mazbatası' hedefi ile başarıya yine, yeniden ulaştıracağımıza söz veriyorum. Şimdi çizmeleri yeniden giyme vaktidir. Şimdi hep birlikte hedefe yürüme vaktidir. Tek hedefimiz var, O da iktidar. İlkeli olacağız, iradeli olacağız ve el birliğiyle İktidar olacağız" dedi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:02 Kaynak: İHA
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