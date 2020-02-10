Son Dakika › Politika › CHP İl Başkanı Çankır; 'Şimdi hep birlikte hedefe yürüme vaktidir' - Son Dakika
CHP İl Başkanı Çankır; "Şimdi hep birlikte hedefe yürüme vaktidir"
6 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Olağan Aydın İl Kongresi'nde yeniden göreve seçilen İl Başkanı Ali Çankır, "Şimdi çizmeleri yeniden giyme vaktidir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:02 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Olağan Aydın İl Kongresi'nde yeniden göreve seçilen İl Başkanı Ali Çankır, "Şimdi çizmeleri yeniden giyme vaktidir" dedi.
Kongrede kendisine destek veren vermeyen tüm partililerine teşekkür eden CHP İl Başkanı Ali Çankır, "Her bir üyeme; 3 seçimdir Aydın'da başarıyla taçlandırdığımız ve dalgalandırdığımız 6 oklu bayrağımızı 'Türkiye Mazbatası' hedefi ile başarıya yine, yeniden ulaştıracağımıza söz veriyorum. Şimdi çizmeleri yeniden giyme vaktidir. Şimdi hep birlikte hedefe yürüme vaktidir. Tek hedefimiz var, O da iktidar. İlkeli olacağız, iradeli olacağız ve el birliğiyle İktidar olacağız" dedi. - AYDIN
Son Dakika 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı Tevfik Göksu, kendisine "Yalancı" diyen CHP'li meclis üyesine patladı: Terbiyesiz MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu duyurdu! İşte yeni partilerin oy oranı İBB Meclis'nde Göksel Gümüşdağ'ın yerine Zeynel Abidin Okul seçildi