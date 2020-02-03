CHP İl Başkanı Çankır; "Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP İl Başkanı Çankır; 'Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var' - Son Dakika

CHP İl Başkanı Çankır; "Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var"

6 saat önce

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var" diyerek, Aydınlıları hafta sonu yapılacak il kongresine davet etti.

CHP İl Başkanı Çankır;

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var" diyerek, Aydınlıları hafta sonu yapılacak il kongresine davet etti.


CHP Aydın İl Başkanlığı 37. Olağan Kongresinin 09 Şubat 2020 tarihinde saat 12.00'de Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacağını belirten Ali Çankır, "Atalarımızdan miras aldığımız bu Cumhuriyeti gençlerimize ve çocuklarımıza emanet edebilmek, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında yürümek, bu ülkede hakkımızı ve hukukumuzu yok sayıp, adaleti sadece kendilerine işletenlere karşı söyleyecek sözü olan tüm halkımızı, geleceği değiştirip karanlığı cumhuriyet ile aydınlatmak isteyen özgürlük, hak, hukuk, adalet arayan tüm Aydınlı hemşehrilerimi yapacak olduğumuz 37. CHP Aydın İl Olağan Kongremize davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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