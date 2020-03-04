CHP İl Başkanı Coşkun'dan TÜDEMSAŞ açıklaması - Son Dakika
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CHP İl Başkanı Coşkun'dan TÜDEMSAŞ açıklaması

6 saat önce

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'nin (TÜDEMSAŞ), Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) bünyesine alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

CHP İl Başkanı Coşkun'dan TÜDEMSAŞ açıklaması, System.String[]

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'nin (TÜDEMSAŞ), Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) bünyesine alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Coşkun, CHP İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, TÜDEMSAŞ'ın TÜRASAŞ'a bağlanmasına tepki gösterdi.

81 yıldır bacası tüten, onbinlerce Sivaslının ekmek yediği Sivas'ın yerli ve milli demiryolu şirketi TÜDEMSAŞ'ın başka bir şirkete bağlandığını belirten Coşkun, şöyle konuştu:

"Kurulduğu 1939 yılından bu yana birçok alanda önemli işlere imza atan, Sivas Cer Atölyesi adıyla faaliyete geçen, ilk yerli buharlı lokomotifini üreten, 70'li yıllarda 7 bin 500 kişilik istihdam kapasitesine ulaşan TÜDEMSAŞ hakkında alınan bu kararı kabul etmemiz mümkün değil. Bu karar, Sivas'a ve Sivaslıya zarar verecektir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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