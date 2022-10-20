CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den eski cezaevi arazisi imar planlarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den eski cezaevi arazisi imar planlarına ilişkin açıklama

20.10.2022 12:16
CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den eski cezaevi arazisi imar planlarına ilişkin açıklama

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yıkılan Buca Cezaevi arazisi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı planın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı plandan daha çok yeşil alana sahip olduğunu öne sürdü.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yıkılan Buca Cezaevi arazisi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı planın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı plandan daha çok yeşil alana sahip olduğunu öne sürdü.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve ilçe örgütleriyle birlikte Buca'da yıkılan cezaevinin bulunduğu alanda basın açıklaması yapan Yücel, arazinin yeşil alan ve yer altı otoparkı olmasını istediklerini, ticaret ve konut alanına karşı olduklarını aktardı.

Bölgeye ilişkin 2003 yılında yapılan planda 20 bin 400 metrekare yeşil alan bulunduğunu, bakanlığın 2022 yılında yaptığı imar planında ise yeşil alanın 11 bin 800 metrekareye düşürüldüğünü iddia eden Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilen planda ise yeşil alanın 45 bin metrekare olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Bakanlığın hazırladığı planda konut ve ticari alan olarak belirlenen inşaat alanının mevcut plana göre iki kat artırıldığını da öne süren Yücel, "CHP İzmir İl örgütü olarak bizler de, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve Buca Belediyemiz de Bakanlığın askıya çıkardığı beton planına karşı hukuki yollarla sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den eski cezaevi arazisi imar planlarına ilişkin açıklama - Son Dakika

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