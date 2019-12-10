CHP İl Başkanı Enver Kiraz'dan adaylık açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti tüzüklerine göre il başkan adayı olunabilmesi için delegelerin yüzde 10'unun imzası gerektiğini dile getirerek "Bugüne kadarki kongre sürecinde delegelerin önerileriyle aday oldum, bu kongrede de bu şekilde hareket edeceğim. Bizi partimiz nerede görmek istiyorsa orada görev yapmaya hazırız" dedi.



CHP'de kongre sürecine girilirken, Vuslat TV'de Güne Dair programında Ökkeş Cerit'in adaylık ile ilgili sorularını cevaplayan İl Başkanı Enver Kiraz, kongre sürecinin delege seçimlerinin tamamlanması ile 20 Aralık'ta ilçe kongrelerine başlayacaklarını söyledi. 2020 yılının Ocak ayının ilk haftasına kadar ilçe kongrelerini tamamlayacaklarını ifade eden Kiraz, "21 Aralık Cumartesi günü Yeşilyurt ilçe kongremizi Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde, 22 Aralık Pazar günü de Battalgazi ilçe kongremizi kanal boyunda bulunan Battalgazi Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştireceğiz. 2020 yılının Şubat ayında da il kongremizi yapacağız. İlçe kongrelerimizin tarihini il başkanlığı olarak bizler belirliyoruz. Ama il kongrelerimizin tarihini parti genel merkezimiz belirliyor. O yüzden il kongresi için net bir tarih veremiyorum" dedi.



"CHP Malatya İl Başkanlığı için yeniden aday mısınız" sorusuna da cevap veren Kiraz, "20 yıldır partimizin her noktasında görev yaptım. Gençlik kolları başkanlığı ile başladığım parti hikayemde bu güne kadar ne görev yaptıysam hiç birinde ben adayım demedim. Partimizin tüzüğünde de var, il başkanı adayı olabilmek için delegelerin yüzde 10'unun imzalı önergesi gerekiyor. Bugüne kadarki kongre sürecinde delegelerin önerileriyle aday oldum, bu kongrede de bu şekilde hareket edeceğim. Bizi partimiz nerede görmek istiyorsa orada görev yapmaya hazırız. Partimizin genel kanaati üzerimde bir uzlaşı sağlarsa tekrar il başkanı olurum. Ama bir başka arkadaşımız üzerinde uzlaşı sağlanırsa o arkadaşımızın da yanında olurum. Aday değilim demiyorum, ama adayım da demiyorum. Uzun zamandır il başkanlığı yapan birisi olarak adayım demem yakışık olmaz" diye konuştu. - MALATYA