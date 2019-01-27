CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, Görevinden İstifa Etti
10 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İstifasını Twitter
'dan duyuran Kaftancıoğlu, mesajında, "Daima pusulam olan CHP örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. ve bugünden itibaren il başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım." ifadesini kullandı.
Parti yetkilileri, Kaftancıoğlu'nun istifasını doğrularken, istifanın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:39 Kaynak: AA
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