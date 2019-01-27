Son Dakika Haberleri: CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, Görevinden İstifa Etti

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, Görevinden İstifa Etti

10 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, Görevinden İstifa Etti, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını Twitter'dan duyuran Kaftancıoğlu, mesajında, "Daima pusulam olan CHP örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. ve bugünden itibaren il başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım." ifadesini kullandı.

Parti yetkilileri, Kaftancıoğlu'nun istifasını doğrularken, istifanın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:39 Kaynak: AA

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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