CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Suç duyurusunda bulunacağız - Son Dakika

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Suç duyurusunda bulunacağız

24.12.2020 15:02
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Suç duyurusunda bulunacağız, System.String[]

SARIYER'de bulunan CHP İl binasındaki tadilat tartışmalarıyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu açıkmalarda bulundu.

SARIYER'de bulunan CHP İl binasındaki tadilat tartışmalarıyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu açıkmalarda bulundu.

Ayazağa Mahallesi'ndeki yeni il başkanlığı binasına gelen Canan Kaftancıoğlu, bir süre içeride incelemelerde yaptı. Kaftancıoğlu binadan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİNA MÜHÜRLEME DİYE BİR YÖNTEM HUKUKEN SÖZ KONUSU DEĞİL"

'Bir mühürlenme oldu' mu sorusuna Canan Kaftancıoğlu, "Ben şu anda binadan çıkıyorum görüyorsunuz. Kaldı ki size başka bir bilgi vereyim. Bunlarla ilgili detaylı bilgiyi daha sonra vereceğim. Bu bizim İstanbul İl Başkanlığı binası 14 tane bağımsız birimden oluşan, altta ofislerin olduğu bir yer. Velev ki birileri benden önce kaçak bir şey yaptıysa, bağımsız birimler mühürlenir. Burada bağımsız birimler varken, bina mühürleme diye bir yöntem hukuken söz konusu değil. Yani bir apartman düşünün, apartmandaki kat maliklerinden birisi. İsterse hepsi benim olsun o apartmanın hiç önemli değil.  Yasaya uygun olmayan bir iş yapmış olsa o bölüm mühürlenir. Kaldı ki hiçbir tespit yok. Hiçbir tutanak yok. Binamızı görüyorsunuz. Ben  teslim aldığım haliyle binamı kullanıyorum, mühürlenme  yapılıyor. Neye göre yapılıyor? Biz bütün süreçleri yasal olarak takip edeceğiz. İlgililerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Sizleri de inşallah yakın zamanda davet edeceğim. Her yeri de gezdireceğim" yanıtını verdi.

"MÜHÜR KIRMADIM, BİNAMDAN ÇIKIYORUM"Bütün binanın CHP'nin mülkü olduğunu ifade eden Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:  "Şişhane'deki binayı ben başka amaçla kullanacağım ama il başkanlığımız burası olacak. Bu bütün bina CHP'nin mülkü. Bakanlık ne zaman gelmiş? Bir inceleme yapılır, gelinir, varsa tespit edilir. Ben şu anda binadan çıkıyorum gördüğünüz gibi. Mühürlenmiş olsa girebilir miyim. Yasalara  uygun davranan biriyim. Mühür kırmadım, binamdan çıkıyorum. CHP olarak her zaman yasalara uygun davranırız, hukuksuz iş yapanlara da yasal olarak hesabını sorarız"

"HERHANGİ BİR BELGE SUNMADIKLARI İÇİN GÜVENLİK ARKADAŞLAR İÇERİYE ALMADI"Bakanlık yetkililerin içeriye alınmadığı iddiası ile ilgili ise Canan Kaftancıoğlu, "Bunu bakanlık yetkililerine sorun. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden iki arkadaşımız gelmiş. Belge istedik, herhangi bir belge sunulmadığı için buradaki güvenlik arkadaşlar içeriye almadı. Bakın şu anda siz de giremiyorsunuz içeri ama sizi ben engellemiyorum. Mesele bu kadar basit. Kaçak inşaat ile ilgili bir şey olduğunda süreç nasıl işler? Gidersiniz belediyeye ya da herhangi bir yere başvurursunuz. O kişi başvuruyu alır, gelir size resmi yazı ile burayı inceleyeceğim der. Bu süreçlerin hiçbiri olmamıştır" dedi.

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPMIŞTIİstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada ise şöyle denilmişti: "İstanbul'un Sarıyer İlçesi Ayazağa Mahallesi'nde yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki yapının bazı bölümlerinde ofis olarak kullanmak amacıyla ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığına yönelik site yönetimince şikayette bulunulmuştur.  İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince şikayete konu binada 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesi gereğince denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir. Şikayete konu basit tamir tadil kapsamını aşan ve projeye aykırı kısımların projesine uygun hale getirilmesi ya da ilgili mevzuata uygun şekilde tadilat projeleri düzenlenmesi halinde İmar Kanunu kapsamında mühürleme tutanağına ilişkin gerekli işlemler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir"


- İstanbul
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Suç duyurusunda bulunacağız
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Suç duyurusunda bulunacağız
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Suç duyurusunda bulunacağız
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Suç duyurusunda bulunacağız
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Suç duyurusunda bulunacağız

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Suç duyurusunda bulunacağız - Son Dakika


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