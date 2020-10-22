CHP İl Başkanı Kiraz'dan Ziraat Odası Başkanı Karaca'ya ziyaret - Son Dakika

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, beraberindeki heyetle Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette odanın faaliyetleri hakkında bilgi veren Karaca, çiftçilerin sıkıntılarını çözmek için çeşitli çalışmalar ve projeler yürüttüklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Karaca, "2020 yılı Malatyalı çiftçiler için güzel bir yıl oldu. TMO'nun kayısıda taban fiyat vermesi bizim için çok güzel bir durumdu. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Enver Kiraz da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski başkan Vedat Ali Kaya'yı rahmetle andıklarını belirterek, "Orhan Karaca'yı yeni görevi dolayısıyla tebrik ediyoruz. Ayrıca TMO'nun kayısı alımı ilk defa gerçekleşiyor, bu gerçekten önemlidir. Biz elbette bunu destekliyoruz." diye konuştu.