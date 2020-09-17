CHP İl Başkanı Özer'den Çopuroğlu'na yanıt - Son Dakika

CHP İl Başkanı Ümit Özer, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, CHP ile terör örgütlerini yan yana getirmenin akıl tutulması olduğunu ifade etti.

CHP'nin bedeli ne olursa olsun gerçeğin açığa çıkması, suçluların cezasını alması için uğraştığını belirten Özer, AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'nun "Şehrimizin gelişimine katkı sunacak fikir taneleri vermeye davet ediyoruz. Tabii bu hususta bir fikirleri varsa" ifadelerini de değerlendirdi.

Özer, "Elbette bu kentin gelişimi ile ilgili birçok fikrimiz var. AK Parti İl Başkanına bu daveti için teşekkür ediyoruz. Biz de buradan kendisine bir çağrıda bulunmak istiyoruz. İyi şeyler yapmak için önce şeffaf ve hesap verebilir olmak gerekir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yandaşa peşkeş çekmemek gerekir." ifadelerini kullandı.